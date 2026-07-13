Més enllà del menú: el valor de convertir cada menjar en una experiència compartida
Sis de cada deu espanyols acudeixen a un restaurant principalment per a socialitzar. En un moment marcat per les presses i l'auge del menjar preparat, Restalia i restaurants com 100 Montaditos impulsen el moviment 'Social Food' com a espai de connexió, gaudi i punt de trobada
Valentí Roger
Cada vegada és més habitual menjar enfront de l'ordinador, recórrer al menjar preparat o a les solucions 'on the go'. És per això que el grup espanyol líder en restauració organitzada, Restalia, ha presentat un nou concepte estratègic, 'Social Food', que busca redefinir la forma en la qual els consumidors es relacionen amb el menjar, no sols com una necessitat, sinó com una experiència social.
Segons una recent enquesta realitzada pel grup al costat d'IPSOS, el 60% dels participants afirma que la principal raó per la qual decideix anar a un restaurant és socialitzar, per davant d'altres motius com provar nous plats o evitar cuinar. A més, el 98% assegura que valora molt o bastant el temps de qualitat compartit amb altres persones quan menja fora, una xifra que confirma que la restauració continua exercint un paper fonamental com a espai de trobada.
No és casualitat. Encara que la manera de consumir ha evolucionat en els últims anys, la necessitat de compartir experiències continua present. De fet, quan els enquestats assenyalen què és el més important en sortir a menjar, anar acompanyat iguala pràcticament al menjar en importància, la qual cosa reflecteix que la restauració no s'entén només des del producte, sinó també des del context en el qual es consumeix.
100 Montaditos, l'exemple perfecte
Si hi ha un format que ha sabut integrar aquesta filosofia des de fa anys és el de 100 Montaditos. El restaurant insígnia del grup aposta per un model basat en la varietat, el preu accessible i el consum compartit.
La seva carta, amb els icònics montaditos com a protagonistes, i el seu entorn desenfadat i accessible converteixen cada visita en una experiència social que connecta especialment amb públics joves i urbans. L'ambient, la possibilitat de conversar sense presses, compartir diferents plats i generar records comuns són aspectes que cada vegada adquireixen major rellevància per als consumidors.
Un format pensat per a compartir
Els hàbits gastronòmics estan canviant. La falta de temps, el teletreball i el creixement del menjar preparat han impulsat un model de consum més individual i menys experiencial. No obstant això, quan les persones busquen celebrar, reunir-se amb amics o passar temps en família, el restaurant continua sent el lloc triat.
Enfront d'això, Restalia proposa l'alternativa de 'Social Food' com una forma d'interacció real: espais dissenyats per a reunir-se, formats pensats per a compartir i una oferta accessible que fomenta el consum en grup. Des de la companyia assenyalen que "la rapidesa guanya terreny, però també els consumidors busquen cada vegada més experiències autèntiques. 'Social Food' és la nostra manera de posar en valor una cosa tan essencial com menjar junts".
Aquest concepte no es limita a una proposta gastronòmica, sinó que aspira a consolidar-se com una nova categoria dins del sector gastronòmic. Perquè els millors moments solen començar al voltant d'una taula.
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