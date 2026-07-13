Accident
Mor una nena de 9 anys al caure d’una roca a Fontcalda
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El Periódico
Barcelona
Una nena de 9 anys va morir ahir a les termes de la Fontcalda, al municipi de Gandesa (Terra Alta), arran de la caiguda d’una roca mentre es banyava, segons va confirmar l’Ajuntament de Prat de Comte. La jornada es va saldar amb tres víctimes mortals més, una dona de 71 anys a la platja del Coco de Badalona, per una aturada, i dos homes ofegats, de 54 i 47 anys, a Badalona i Cambrils.
- Nandu Jubany al comandament de 15 restaurants, un hotel gastro, un obrador...: «La jubilació vindrà de les croquetes»
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- La Diputació troba la fórmula per resoldre la manca de secretaris als pobles petits
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: «Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua»
- Arrenca amb èxit el nou Festival Camins de Manresa amb els concerts d'Àuria Franch i Luz Casal
- El menjar dels fills estressa 7 de cada 10 famílies: 'Hi ha una obsessió pel que és saludable; he arribat a veure 'pancakes' fets amb llet materna
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar