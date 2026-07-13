Acció policial
La pressió contra els carteristes del metro redueix els delictes un 40%
Segons les dades dels Mossos d’Esquadra dels primers cinc mesos d’aquest 2026, els furts constitueixen el 85% de les denúncies que es registren a la xarxa de transport de Barcelona.
Germán González
Hi ha lladres especialitzats a aprofitar les distraccions dels viatgers de transport públic per actuar. N’hi ha molts que roben en solitari tot i que també hi ha grups organitzats en els quals, mentre un criminal distreu la víctima, d’altres aprofiten per emportar-se la cartera o el telèfon mòbil. Utilitzen zones molt freqüentades i moments específics, com pujar o baixar del metro o l’autobús, per obrir una motxilla o bolso i emportar-se un objecte de valor.
Els furts constitueixen el 85% dels delictes que es cometen a la xarxa de transport públic. Habitualment es roba aprofitant la distracció, però també hi ha lladres violents, que arrenquen telèfons mòbils de les mans abans de sortir corrents. Un d’ells va ser detingut fa dues setmanes pels Mossos d’Esquadra després de cometre vuit robatoris entre maig i juny a la mateixa estació de metro: Badal, de la línia L5. Sempre utilitzant el mateix sistema: captava una víctima, sempre dones, que estiguessin fent servir el mòbil i a l’obrir-se les portes de l’estació l’hi arrencava de les mans i sortia corrent.
Davant la inseguretat que provoquen aquest tipus de delictes en el transport públic, ja que qualsevol pot patir-los, els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb policies locals i vigilants de seguretat de Transports Metropolitans de Barcelona, van posar en marxa fa uns mesos un pla d’operació específic que va intensificar la vigilància i el patrullatge amb metro, ferrocarrils, trens i autobusos. Ho fan tant amb agents uniformats, per dissuadir els lladres, com de paisà, per tal d’atrapar-los.
Fins al moment, els resultats parlen per si mateixos. Al metro i Rodalies la delinqüència ha descendit un 38% entre els mesos de gener i maig d’aquest any respecte al mateix període del 2025. A la xarxa d’autobusos, el descens de denúncies també és "molt significatiu", segons Mossos, amb una reducció del 39,6% en els primers cinc mesos del 2026.
En aquest sentit, fonts policials afirmen que "l’excel·lent evolució dels indicadors de seguretat en el transport públic ha contribuït de manera rellevant als resultats globals" de la baixada de la delinqüència a Barcelona en els primers mesos de l’any. En concret s’ha registrat un 10,5% menys de la criminalitat que en el mateix període del 2025 a la ciutat. La policia catalana recorda que aquest descens de la criminalitat en el transport públic és gràcies a la "notable disminució dels furts", que té "un impacte directe i molt rellevant en la millora global dels indicadors de seguretat" de Barcelona.
‘Bateries’ al metro
Malgrat que una part important dels carteristes del transport públic actuen de manera individual, també s’ha detectat l’activitat de grups organitzats que operen de manera coordinada i amb una clara distribució de funcions. La policia els coneix com a bateries i cadascun dels seus integrants té un paper específic: alguns membres s’encarreguen de localitzar i seleccionar les víctimes, mentre que d’altres porten a terme directament el furt.
Per mirar d’atrapar-los i desactivar les bateries, els investigadors de Mossos se centren a recopilar informació sobre aquestes bandes organitzades i els robatoris que cometen. D’aquesta manera, analitzen la seva manera d’actuar específica, el radi de concentració de la seva activitat delictiva, si s’especialitzen al metro o al bus, la identificació dels seus integrants, l’estructura interna del grup i el grau de participació de cadascun dels seus membres en l’activitat delictiva.
Amb totes aquestes dades, quan els agents els detenen poden acusar tant dels furts comesos, com del delicte de pertinença a un grup criminal. D’aquesta manera, s’incrementa la pena de presó a la qual poden ser condemnats i els jutjats poden determinar també gràcies a aquests informes policials, alguna ordre d’allunyament del transport públic. En cas que la incomplissin, cometrien un altre delicte, el de trencament de mesura judicial.
Precisament, la pressió policial, les investigacions dels grups organitzats i les decisions judicials, com condemnes o ordres d’allunyament, són les principals eines per acabar amb aquesta delinqüència en el transport públic. Fonts dels Mossos assenyalen a EL PERIÓDICO que "aquest conjunt d’actuacions està tenint un reflex directe en l’evolució de la delinqüència registrada, i s’observa una disminució sostinguda d’aproximadament el 40% dels fets denunciats mes rere mes en comparació amb el mateix període de l’any anterior".
Grups desarticulats
Entre el 2025 i el 2026 s’han desenvolupat diverses investigacions dirigides contra grups organitzats especialitzats en la comissió de furts a la xarxa de metro de Barcelona. Els Mossos d’Esquadra van fer tres investigacions denominades Florida, Florida 2 i Florida 3, les quals van acabar culminant amb la desarticulació de tres bandes criminals que centraven la seva activitat delictiva dins dels trens de tota la xarxa metropolitana.
En aquests tres dispositius es va produir la detenció de 23 integrants dels grups investigats. A més, les proves aportades amb la investigació policial sobre la reiteració delictiva dels sospitosos va fer que un jutjat de Barcelona emetés diverses ordres d’allunyament d’alguns dels detinguts com a mesura cautelar fins a la celebració del judici. D’aquesta manera, el tribunal considerava acreditat que aquestes persones utilitzaven habitualment el metro "no com a mitjà de desplaçament, sinó com a espai per desenvolupar la seva activitat delictiva", segons la policia.
Els Mossos consideren que "l’impacte d’aquestes actuacions ha anat més enllà dels individus directament identificats i detinguts", ja que "la pressió policial sostinguda i la resposta judicial obtinguda han contribuït també al desplaçament o al cessament de l’activitat d’altres membres i d’altres grups delictius que operaven habitualment en el transport públic, els quals haurien optat per abandonar aquest àmbit d’actuació davant l’increment del risc policial".
Carteristes al bus
En altres actuacions de l’any passat, els Mossos van poder identificar i detenir grups criminals especialitzats en la comissió de furts als autobusos. La principal fase operativa de la investigació es va fer l’abril del 2025 i va culminar amb prop de 30 detencions juntament amb ordres judicials d’allunyament de la xarxa de transport públic terrestre. Posteriorment, durant aquest any 2026, es va desenvolupar una segona investigació, denominada Col·lectiu 2, que va obtenir resultats similars tant pel que fa al nombre de persones investigades i detingudes com a les mesures judicials acordades.
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