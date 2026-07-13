Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa i per risc forestal a Catalunya
Dimecres serà el dia més crític amb temperatures que poden situar-se entre els 38 i els 40?°C en diversos punts del país
ACN - Redacció
Protecció Civil manté activades l’Alerta del Pla PROCICAT per calor intensa i calor nocturna intensa i l’Alerta del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). El motiu és la previsió de temperatures molt elevades i l’increment del perill d’incendi forestal, especialment de cara a dimecres. Aquest dia serà el més crític de l’episodi, amb temperatures que podran situar-se entre els 38 i els 40°C en diversos punts del país. A més, es mantenen les restriccions d’accés a vuit espais naturals i el tancament de les àrees recreatives dels municipis en nivell 3 del Pla Alfa. També es demana incrementar la prevenció i l'autoprotecció davant els efectes acumulatius de temperatures extremes des de fa més d'una setmana.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les temperatures augmentaran clarament dimarts i dimecres, amb valors que podran situar-se entre els 38 i els 40 °C en diversos punts de la Catalunya central, el litoral i el prelitoral. El moment més crític de l’episodi es preveu durant les primeres hores de la tarda de dimecres.
Aquest dilluns es mantenen avisos de calor de grau 1 sobre 6 a Ponent per la possibilitat d’assolir localment els 40 °C, tot i que en general les temperatures es mantindran allunyades dels llindars de perill. Dimarts es produirà un augment progressiu de la temperatura i dimecres l’avís de calor podrà arribar al grau 4 sobre 6.
Durant el matí de dimecres, l’entrada de vent de component oest i sud-oest farà augmentar especialment les temperatures i disminuir la humitat relativa al litoral i prelitoral central. A la tarda, l’entrada de la marinada desplaçarà i reforçarà la calor cap a les comarques de l’interior, on es mantindran avisos de perill elevat.
Les temperatures nocturnes també seran elevades durant les matinades de dimarts i dimecres. De dimarts a dimecres, la calor nocturna intensa ampliarà la seva afectació cap a les comarques de la serralada Transversal. Segons la previsió actual, dijous la calor es reduirà de manera notable, tot i que divendres es podria produir un nou repunt.
Pols sahariana i poca pluja
La situació anirà acompanyada d’una marcada intrusió de pols sahariana. Dimecres també es preveuen humitats relatives especialment baixes, amb valors clarament inferiors al 30% i una recuperació nocturna limitada.
Pel que fa a les precipitacions, s’espera poca pluja durant els pròxims dies. No es descarta la formació d’alguna tempesta seca al Pirineu, Prepirineu i en punts de les Terres de l’Ebre, un factor que també caldrà seguir per la possibilitat d’ignicions causades per llamps.
Extremar la prudència
El Pla d’actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) es manté en fase 2. Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que prevegin espais frescos i sales amb aire condicionat per posar-los a disposició de la població en cas que sigui necessari i que mantinguin una vigilància especial de les persones més vulnerables.
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil ha reclamat extremar la prudència. La calor persistent pot comportar conseqüències negatives per a la nostra salut, com deshidratació, marejos, esgotament o agreujar una malaltia crònica, tal com ha recordat.
És per això que des de Protecció Civil de la Generalitat es fa una crida a vetllar sobretot de les persones més vulnerables. Infants, persones grans i malalts crònics poden patir encara més els efectes de la calor i cal ser molt vigilants i procurar que s’hidratin sovint i no estiguin exposats a temperatures altes durant massa estona.
Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l’exterior sobretot a les hores de més calor; i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins un cotxe amb les finestres tancades.
Dimecres, màxima preocupació
Pel que fa al risc d’incendi forestal, dilluns i dimarts es preveu una disminució tant del nivell de perill com de la seva extensió, especialment al litoral i prelitoral. Dimecres, però, la situació tornarà a ser "especialment complicada" i es produirà un increment significatiu del risc, tal com ha advertit Protecció Civil a través d'una nota de premsa.
Les zones que generen més preocupació són la Noguera, el Solsonès, l’entorn de Cardona, l’interior del pla de Lleida i la Catalunya Central. En aquestes àrees, la combinació de temperatures molt elevades, humitats relatives baixes i vent de component oest pot afavorir la propagació dels incendis forestals.
Els mapes de perill mostren que dimecres serà el dia més conflictiu de l’episodi pel que fa al risc de grans incendis forestals, amb potencial per superar les 500 hectàrees. De cara a finals de setmana, també es mantindrà el seguiment de la possible entrada de tramuntana, que podria incrementar el risc d’incendi a l’Empordà.
Es demana extremar les precaucions i respectar les restriccions establertes per la seguretat de les persones i per prevenir nous incendis en un context de risc molt elevat. A més, es recorda a la ciutadania evitar qualsevol conducta de risc prop de zones boscoses, i trucar ràpidament al telèfon d’emergències 112 en cas de veure foc o fum.
Reforç operatiu dels Bombers
Davant l’elevat risc d’incendi forestal, els Bombers de la Generalitat mantenen el reforç operatiu establert a totes les regions d’emergències. Segons l’anàlisi de la Unitat Tècnica del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), el risc se situa en un nivell 5 sobre 6 a la Regió d’Emergències Centre, al sud de la Regió d’Emergències Lleida i a les Terres de l’Ebre, i en un nivell 4 sobre 6 a la resta de regions.
El dispositiu preveu incrementar el nombre d’Unitats Bàsiques d’Intervenció (UBI), amb tres o quatre dotacions addicionals a cada regió d’emergències en funció del nivell de risc, així com l’obertura de parcs de Bombers Voluntaris. També es reforcen les sales de control i la Sala Central de Bombers amb personal tècnic especialista operador de control (TEOC) addicional.
Així mateix, es reforcen l’estructura de comandament, el Grup Operatiu de Suport (GROS), la guàrdia de suport dels mitjans aeris i el Grup d’Actuacions Forestals (GRAF), i s’activen efectius dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF).
Les condicions previstes durant els pròxims dies poden afavorir incendis de propagació ràpida i amb capacitat de generar focus secundaris en zones forestals i marges, especialment en alzinars i en zones amb soques velles de roureda.
Els Bombers mantenen també els dispositius d’extinció i el seguiment dels incendis forestals dels darrers dies.
18 persones ateses pel SEM
Durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat el 12 de juliol i pel qual s'ha activat el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 18 persones amb afectacions relacionades amb la calor.
D'aquestes, un 61% han requerit l’activació d’una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, i un 39% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon.
- Nandu Jubany al comandament de 15 restaurants, un hotel gastro, un obrador...: «La jubilació vindrà de les croquetes»
- Seixanta anys del segrest de la Mare de Déu de Núria: els nens cerdans que van trobar l'amagatall de 1936
- Rescaten dues persones il·leses a Marganell que van quedar aïllades després de baixar fins a 25 metres
- Per què no podem parar de menjar pipes?
- Policies de paisà controlen la compravenda il·legal de cromos a Catalunya
- Un itinerari de la sal per transformar els espais degradats per la mineria a Sallent
- Josean Querejeta, president del Baskonia: 'Tinc el convenciment absolut que Xevi Pujol ja treballa per al Barça
- No em tornaràs a humiliar': Els motius pels quals Marta Gómez Montero va abandonar el plató del 'Males llengües Nit' de Jesús Cintora