La ‘turistificació’ de Tetuán
El districte acaba de superar Chamberí com el segon de la capital amb més habitatges d’ús turístic. Propietaris de baixos i locals comercials els estan reconvertint en allotjaments.
La renda mitjana del barri supera per ben poc els 18.000 euros, la sisena més baixa de Madrid
Roberto Bécares
"Un dia em va venir un turista i em va dir: ‘Escolta, de llocs de tapes tradicionals, ¿n’hi ha cap aquí?’. El paio creia que era al centre". El Ramiro, dissenyador, al·lucina recordant quan el va assaltar un estranger pel seu barri, Tetuán, al nord de Madrid, que aquest dijous de juliol llueix a l’hora de la migdiada amb diversos locals comercials tancats i on la calor espanta fins i tot les cigales. A l’altre costat del carrer on som, no gaire lluny de Bravo Murillo, el carrer comercial més transitat d’Espanya després de la Gran Vía, un obrer arregla la façana d’un baix comercial que passarà a ser apartament turístic. Les caixetes de seguretat pròpies dels Airbnb es reparteixen a tot arreu. "De vegades els turistes compren alguna cosa", diu un ciutadà pakistanès que té un negoci de fruita enganxat a un d’ells on es ven "un quilo de tomàquets a 0,99 euros".
Benvinguts a Tetuán, el paradís dels habitatges d’ús turístic (HUT) amb permís del districte Centro. Segons les últimes dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, del mes de maig passat, Tetuán ja ha superat per primera vegada Chamberí com a segon districte amb més pisos turístics de la capital: 824 per 612. És el segon que en té més després de Centro (4.338), que acumula el 40% dels de tota la ciutat.
"És que aquest és un barri popular molt buscat per a l’especulació perquè està envoltat de barris d’ingressos econòmics alts", diu l’associació de veïns Tetuán-Cuatro Caminos. La renda neta mitjana per persona se situa al voltant dels 28.233 euros per cap a l’any a Chamartín, respecte als 27.076 euros de Chamberí, els dos districtes annexos, mentre que a Tetuán se superen per ben poc els 18.000 euros (és la sisena renda més baixa de la capital).
És un barri obrer de tota la vida, amb nombrosos carrers comercials i poblat històricament de cases baixes, generalment de no més de quatre altures, fins a l’arribada recent de les dues torres Skyline (25 pisos d’habitatges de luxe en dos blocs de 100 metres) i les dues torres AXA (de 24 pisos i destinades a lloguer assequible).
"I això és el principi perquè som una espècie de poblet gal, un reducte popular al nord de Madrid amb bosses de sòl lliures amb moltes oportunitats", assenyala l’associació del barri. I és que el preu del metre quadrat en venda voreja els 6.147 euros, segons indica el portal Idealista, molt per sota dels limítrofs Chamartín (8.150 euros) i Chamberí (8.971).
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