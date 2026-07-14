urbanisme
BCN presentarà un projecte per millorar Ciutat Meridiana amb el Pla de Barris
El programa inclourà intervencions socials i en l’espai urbà i preveu dotar-se de 25 milions per fer-les realitat en un termini d’uns cinc anys.
Àlex Rebollo
"Són mesures que escurcen les distàncies socials i econòmiques entre barris, que contribueixen que Barcelona avanci a la mateixa velocitat i no hi hagi barris que es quedin enrere i no aprofitin la prosperitat general de la ciutat". D’aquesta manera ha definit l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, l’objectiu que aspiren a arribar a les inversions de regeneració urbana i social de les diferents convocatòries dels plans de barri, tant el municipal com el català. Ho ha dit durant una roda de premsa en la qual ha donat a conèixer que l’ajuntament presentarà un projecte per transformar el barri de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris, a la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya. Un programa que inclourà intervencions urbanístiques i socials i que preveu dotar-se de 25 milions d’euros –la meitat els pagaria el Govern– per fer-les realitat en un termini d’uns cinc anys.
El mateix alcalde ha insistit que, malgrat que en l’última dècada ja s’han portat a terme destacades inversions a la zona, els indicadors socials, residencials, urbanístics i econòmics continuen situant Ciutat Meridiana com un dels barris barcelonins amb més necessitats. Per això, per a l’executiu local, la Llei de Barris catalana "permet sumar una capa extra a la feina que ja s’està realitzant". En concret, el projecte que Barcelona presentarà a la nova convocatòria contempla un total de 32 actuacions a desplegar entre els anys 2027 i 2031. En la primera convocatòria, la capital catalana va apostar per la rehabilitació de vivendes a Ciutat Vella.
Collboni ha insistit que l’objectiu principal és reduir les desigualtats entre veïns "d’una forma estructural" i que, per això, el programa inclou nous equipaments i la rehabilitació tant de l’espai públic com d’edificis, però també l’impuls de programes que donin instruments als més joves perquè a ningú "li condicioni el codi postal" a l’hora de tenir oportunitats. Però també que cap persona gran no pugui baixar al carrer perquè no té ascensor o que la decisió de quedar-se al barri o mudar-se no vingui condicionada per la falta d’ombres, verda urbà o pisos no adaptats a les apressants conseqüències del canvi climàtic.
Entre les actuacions, el pla aspira a finalitzar la millora d’interiors d’illa privatius, una titularitat comunitària que, ha assenyalat l’alcalde, "han dificultat la inversió pública". D’aquesta manera, l’objectiu és, d’alguna manera, tractar-los com a espai públic per guanyar verd. En matèria urbanística també es buscarà millorar l’accessibilitat de zones amb pendent, reordenar estacionament i incrementar el verd urbà, a més de desenvolupar els equipaments previstos del parc de l’Aqüeducte. El consistori pressuposta aquestes actuacions en uns 10 milions d’euros i que permetrien intervenir en prop de 30.000 metres quadrats d’espai públic.
En rehabilitació d’habitatges el focus es posa, sobretot, a posar ascensors, una política d’accessibilitat que, per a Collboni, pot "canviar la vida d’un barri". En total, s’instal·laran 10 ascensors en finques privades. Un repte majúscul condicionat per la mateixa orografia del barri. També es destinaran fons a ajudar a la rehabilitació de pisos de persones vulnerables perquè "no passin fred a l’hivern, ni calor a l’estiu", a més de dignificar les façanes.
"Si generes un espai públic, per molt ben fet que sigui, si no s’hi pot estar perquè és inaguantable la calor, s’inhabilita", va dir l’alcalde. Per donar solució a això, el programa preveu desenvolupar espais d’ombra en zones com la plaça del metro, on la solana d’aquests dies impossibilita que el barri la utilitzi com a punt de trobada social.
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