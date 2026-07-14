Entre 2002 i 2022
La calor extrema ha causat 10.200 morts a l’àrea de Barcelona en les últimes dues dècades: «El codi postal no pot determinar qui pateix més»
Un estudi de l’Institut Metròpoli relaciona per primera vegada la calor extrema i la mortalitat a la metròpolis, i assenyala l’edat, el gènere i la vulnerabilitat com a factors determinants
Catalunya registra la xifra més alta de morts per calor en un mes de juny amb 218 defuncions prematures atribuïbles a les altes temperatures
Gerardo Santos
En les dues dècades compreses entre el 2002 i el 2022, unes 10.220 persones van morir a l’àrea de Barcelona a causa de les altes temperatures. Així ho mostra l’estudi ‘Vulnerabilitat social al canvi climàtic i salut a l’àrea metropolitana de Barcelona’, elaborat per l’Institut Metròpoli i impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que analitza per primera vegada l’impacte de la calor extrema sobre la mortalitat als 36 municipis que formen l’àrea metropolitana de la capital catalana en l’època més calorosa de l’any, entre el 15 de maig i el 15 d’octubre.
L’informe confirma una associació entre l’exposició a les altes temperatures i la mortalitat, i mostra que el risc de morir augmenta de manera accelerada a partir dels 32°C, i de forma molt pronunciada per sobre del llindar de calor intensa. Un fenomen més clar encara en zones densament poblades i consolidades, per l’efecte d’illa de calor urbana. Així, 2003 i 2022 destaquen com els dos episodis més crítics de la sèrie, amb 960 i 1.060 morts atribuïbles a la calor entre maig i octubre respectivament.
A més, les diferències per sexe i edat són marcades: les dones i les persones de 85 anys o més presenten riscos superiors. Durant les dues dècades referenciades, l’informe estima que la calor va causar aproximadament un 62% més de morts en dones que en homes (unes 3.970 defuncions en homes i unes 6.440 en dones) a l’àrea metropolitana de Barcelona. La mortalitat atribuïble creix de manera molt clara amb l’edat: els menors de 65 anys sumen només unes 140 morts en tot el període, mentre que les persones mortes de 65 a 84 anys arriben a les 4.530 i les 5.990 entre majors de 85 anys.
Barcelona és el municipi que mostra un increment més pronunciat del risc relatiu a temperatures extremes. Factors estructurals com l’antiguitat de les vivendes, la manca de verd urbà, la densitat de població elevada i les rendes baixes amplifiquen els efectes de la calor, més punyent entre la població envellida. Referent a això ha opinat el conseller delegat de l’àrea d’acció climàtica de l’AMB, Guille López: «El codi postal o l’edat no poden determinar qui pateix més les onades de calor».
Malgrat que la investigació se centra en les defuncions, es pot destacar que la mortalitat representa només «la punta de l’iceberg», com esmenten les autores de l’informe: Elena Domene, cap de sostenibilitat de l’Institut Metròpoli i Ana Romero, directora de serveis d’acció climàtica de l’AMB. L’exposició a altes temperatures genera efectes com la deshidratació, l’agreujament de malalties cardiovasculars i respiratòries, alteracions renals, estrès tèrmic, trastorns del son, ansietat o afectació de la salut mental. Es tracta d’extrems que deterioren la qualitat de vida, especialment en persones grans, amb malalties cròniques o que viuen en vivendes mal protegides o en pobresa energètica. Per a les autores de l’informe, aquestes afectacions «invisibles» són molt més prevalents que la mortalitat i constitueixen una part fonamental de la càrrega sanitària real dels efectes de la calor extrema.
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