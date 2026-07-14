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Accident

Moren ofegats dos germans bessons d’11 anys al riu Ter a Manlleu

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El riu Ter al seu pas per Manlleu. | SIU WU / EFE

El riu Ter al seu pas per Manlleu. | SIU WU / EFE

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El Periódico

Els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons d’11 anys que s’haurien ofegat al riu Ter, a Manlleu (Osona). Els pares van informar de la seva desaparició aquest dilluns a la tarda, al comprovar que els menors no tornaven a casa, i la policia catalana ha localitzat els dos cossos aquest migdia al curs del riu.

Segons ha avançat ‘El caso’ i ha confirmat l’agència ACN, la recerca es va portar a terme durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos va ser trobat a la una del migdia, i el segon, al voltant de les dues.

La policia treballa amb la hipòtesi que s’hauria tractat d’un accident, tot i que la investigació continua oberta. Els cossos dels dos menors han sigut traslladats a l’Institut de Medicina Legal, on se’ls practicaran les autòpsies.

Segons les primeres informacions, els dos menors, nascuts a Ghana, no sabien nedar.

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Segons dades de Protecció Civil, des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 21 persones ofegades a Catalunya, 11 de les quals 11 s’han registrat a les platges, sis en piscines i tres, comptant els dos menors de Manlleu, en aigües interiors.

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