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Investigació de la UAB

Un estudi conclou que l'absentisme dels universitaris te motius emocionals

“Anar a escoltar algú que et recita un PowerPoint durant una hora i mitja és una tortura”, resumeix l’autor de la investigació

“A mitjà termini, et genera més ansietat perquè tens la sensació que et perdràs alguna cosa”

L’absentisme obliga la universitat a moure fitxa: “Hi ha docents que es limiten a llegir un PDF”

Un grupo de alumnos universitarios descansan en el campus de la UAB, la semana pasada.

Un grupo de alumnos universitarios descansan en el campus de la UAB, la semana pasada. / Jordi Otix

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Fidel Masreal

Barcelona

Deixar d’anar a classe és una estratègia de protecció emocional. No vaig a classe perquè la manera com visc la classe em genera ansietat, avorriment i emocions negatives; deixar d’anar-hi em redueix l’ansietat”. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi de la UAB sobre absentisme a les aules universitàries, segons explica el seu coautor, Ramon Cladellas —juntament amb Antoni Castelló—, doctor en Psicologia i professor a la mateixa universitat. L’estudi és fruit de les respostes de més de 840 estudiants de diferents facultats i la idea general és la mateixa, en paraules de Cladellas: “Per als joves d’avui, el temps és molt important”.

Aquest estudi se suma a altres investigacions sobre un problema creixent no només a la UAB, sinó també en altres universitats. En el cas d’aquesta investigació, publicada a la revista 'Ansiedad y Estrés', la clau passa pel tipus de classes universitàries: “Cal canviar el sistema educatiu —opina l’autor—, no es tracta que s’hagin de divertir i passar-s’ho bé a l’aula, no; es tracta que trobin sentit i utilitat a les classes, que hi trobin alguna cosa diferent, perquè avui tenim qualsevol contingut a l’abast”.

No vaig a classe perquè la manera com visc la classe em genera ansietat, avorriment i emocions negatives

Ramon Cladellas

— Doctor en Psicologiia i coautor de l'estudi

Suplir aquest avorriment i malestar emocional passaria, doncs, per “repensar la docència, i potser fragmentar les classes d’hora i mitja en tres períodes, i que els alumnes tinguin un paper més actiu, que puguin participar”.

Absentisme cognitiu

Cladellas també veu amb preocupació el que anomena “absentisme cognitiu”. És a dir, el cas dels estudiants que “van a classe, però estan comprant a Amazon; és millor que no hi vagin”.

La investigació ha constatat en les respostes dels universitaris que passar una hora i mitja llegint un PowerPoint com a mètode educatiu no genera interès. “Es continua mantenint el mateix sistema de fa 100 anys, quan el professor era l’únic que tenia accés a la informació; avui dia la classe ha d’aportar alguna cosa més, s’han de posar exemples, plantejar qüestions, fer que els alumnes hagin d’intervenir; no es tracta tant del temps que són a classe, sinó que vegin que el que fan és útil”.

Les dades de l’estudi revelen que la meitat dels estudiants assisteixen a menys del 60% de les classes. I això passa de manera progressiva: “El primer trimestre van a classe, i quan veuen com són, deixen d’anar-hi; no és que d’entrada no vulguin aprendre. Hi ha un tema de regulació emocional: per passar-ho malament m’ho estalvio i em quedo a casa i, en molts casos, aprofito molt millor el temps; per tant, l’absentisme és progressiu”.

Joves incapaços de concentrar-se i tolerar la frustració?

L’estudi porta a qüestions com la capacitat de les noves generacions de mantenir l’atenció o de regular la frustració. Per a l’autor de la investigació, “els estudiants tenen molt poca tolerància a la frustració perquè des de petits no se’ls ha dit mai que no i està gairebé prohibit que repeteixin curs”. Dit això, Cladellas adverteix: “Una cosa és que s’avorreixin i una altra que els torturem; una classe no ha de ser necessàriament divertida, però una altra cosa és torturar-los; anar a escoltar algú que et recita un PowerPoint durant una hora i mitja és una tortura per a ells i per a qualsevol de nosaltres”.

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La paradoxa a llarg termini

Amb tot, aquest absentisme motivat per raons emocionals genera, a mitjà termini, altres malestars també emocionals: “Evitar anar a classe és evitar una cosa desagradable que t’alleuja a curt termini, però que a mitjà termini —descriu el docent i investigador— et genera més ansietat perquè tens la sensació que et perdràs alguna cosa per a l’examen; és un peix que es mossega la cua”.

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