El límit a la pujada de les rendes estanca els preus a la Gran Barcelona
Àlex Rebollo
El preu dels lloguers és un autèntic maldecap per a moltes famílies de Barcelona, l’àrea metropolitana i el conjunt de Catalunya. Però, almenys, és un mal de cap que, en els últims dos anys, no ha anat a més. Tampoc a menys. S’ha mantingut d’una manera més o menys sostinguda des que la Generalitat va implantar el límit dels arrendaments en zones tensionades. Almenys aquesta és la radiografia que ofereixen les últimes dades de l’Institut Català del Sòl (Incasòl). L’última avaluació exposa que a la regió metropolitana, aquesta Gran Barcelona dels cinc milions i mig d’habitants, els preus dels lloguers s’han estancat des de principis del 2024, des que es va aprovar la limitació.
En l’àmbit funcional metropolità de la capital catalana –que es compon de les comarques de Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental– el preu mitjà dels lloguers en el primer trimestre del 2026 va ser de 1.004,52 euros al mes de mitjana. Tot just un euro per sobre que en el primer trimestre del 2024 (1.003,59). Aquest estancament tampoc ha sigut lineal des de la regulació. De fet, en el quart trimestre del 2025, els contractes van arribar al preu màxim històric en aquesta Gran Barcelona (1.027,97 euros al mes).
Les mateixes xifres de l’Incasòl revelen que sí que ha disminuït el nombre de contractes que han sigut firmats per trimestre. Així, mentre que en els tres primers mesos es van registrar 22.457 lloguers, dos anys després, la suma dels tres primers mesos del 2026 es va quedar en 17.428 arrendaments. Amb tot, en un comunicat, el Govern ha celebrat que aquest primer trimestre del 2026 ha destacat "pel creixement del parc de lloguer habitual".
Això es deu al fet que, en el conjunt de Catalunya, s’ha registrat un saldo positiu de 3.404 contractes vigents, cosa que suposa la segona millor dada des del començament de la contenció de rendes.
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