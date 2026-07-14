tribunals
El Suprem dicta que no es pot excloure el castellà dels rètols escolars
J. G. Albalat
El Tribunal Suprem ha anul·lat una instrucció de la Generalitat que establia que la retolació dels centres educatius sostinguts amb fons públics havia d’estar en català, occità a l’Aran i llengua de signes catalana quan correspongués. L’alt tribunal considera que les escoles no poden excloure el castellà de la retolació de les seves instal·lacions. La Sala Contenciosa considera que aquesta exclusió no s’ajusta a dret i ha anul·lat l’apartat d’un document relatiu a l’organització dels centres docents per al curs 2022-2023, aprovat el juliol del 2022 pel Departament d’Educació de la Generalitat.
El punt anul·lat indicava que "la retolació dels espais del centre és en llengua catalana; en occità, a l’Aran, i en llengua de signes catalana si correspon, que són les llengües de referència del sistema educatiu". Fonts de la Conselleria d’Educació precisen que en el document d’organització per al curs 2026-2027 no hi ha cap referència a la retolació dels centres, només en la normativa vigent. D’altra banda, afirmen que la sentència al·lega que "és contrari a dret excloure la retolació en castellà als centres docents públics, no que es declari que existeix un deure de retolar en castellà".
Sentència del TSJC
El Suprem estima així el recurs presentat per l’Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya, que va comptar amb el suport de la fiscalia, contra una sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L’alt tribunal català havia donat la raó a aquesta entitat en altres aspectes del document de la Generalitat, però va considerar que la retolació dels centres no formava part de l’activitat educativa i que, per tant, no es podia aplicar en aquest aspecte la prohibició d’excloure el castellà com a llengua vehicular.
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