Nova eina elèctrica
Barcelona aprova la regulació de les pistoles Taser per a la Guàrdia Urbana
El reglament estableix quan les poden utilitzar els agents i el control d’aquestes eines
Junts ha votat a favor quan fa un any va rebutjar la proposta
Junts frena l’aprovació del reglament de les Taser a Barcelona i el calendari queda en l’aire
Germán González
La Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el reglament que regula la dotació i ús dels dispositius conductors d’energia (DCE), conegudes com pistoles Taser, per part de la Guàrdia Urbana amb els vots a favor del govern municipal del PSC, Junts per Barcelona i el Partit Popular. En contra van votar BComú i ERC, mentre que Vox es va abstenir
D’aquesta manera, el cos policial barceloní disposa d’un marc jurídic i operatiu per utilitzar aquesta eina, fixa els requisits de formació dels agents i incorpora mecanismes específics de control, avaluació i rendició de comptes.
A partir d’ara s’obre el període d’exposició pública, abans d’aprovar-se definitivament en el Consell Plenari de la ciutat. És la segona vegada que es tramitava aquest reglament després que en el ple de fa un any el vot en contra de Junts, juntament amb BComú i ERC frenés la proposta.
El reglament continua sent el mateix que es va intentar aprovar fa un any i estableix que les Taser no es podran utilitzar amb menors de 14 anys, embarassades, persones d’edat avançada i febles de salut. L’objectiu és que la Urbana les pugui utilitzar a principis de l’estiu que ve, una vegada finalitzi el procés burocràtic, es comprin aquestes pistoles i es faci un curs de formació als agents.
Aquests dispositius són una eina intermèdia entre la defensa extensible i l’arma de foc, amb l’objectiu de disposar d’un recurs addicional per fer front a situacions d’elevada complexitat i risc greu per a la integritat física de les persones. Tant els Mossos d’Esquadra com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, a més de nombroses policies locals tenen aquestes pistoles.
Només poden ser utilitzades en situacions en les quals hi hagi un risc greu per a la vida o la integritat física d’agents, terceres persones o de la mateixa persona implicada: com agressions violentes, amenaces amb armes o objectes perillosos, intents d’autòlisi o altres situacions d’extrema necessitat en les quals sigui necessari evitar un mal imminent.
El reglament recorda que abans de recórrer a aquesta eina, i sempre que les circumstàncies ho permetin, els agents hauran d’esgotar les vies de diàleg, negociació i mediació i advertir de forma clara la persona afectada de la possibilitat d’utilitzar el dispositiu si no modifica la seva conducta.
Limitacions d’ús
El text prohibeix expressament l’ús dels dispositius sobre persones immobilitzades o emmanillades sota custòdia policial en dependències policials i també davant conductes de resistència merament passiva. Així mateix, com a norma general no podran utilitzar-se sobre dones embarassades, menors de 14 anys, persones d’edat avançada o especialment vulnerables per motius de salut, tret de situacions excepcionals en les quals sigui necessari evitar un mal major o un risc greu i immediat.
La normativa també estableix que les descàrregues s’han de limitar al mínim imprescindible per neutralitzar l’amenaça existent i fixa una durada màxima de cinc segons per a cada activació del dispositiu.
Només podran disposar de dispositius els membres de la Guàrdia Urbana que siguin funcionaris de carrera, hagin superat la formació específica obligatòria i desenvolupin funcions de comandament o operatives determinades.
La formació inclourà continguts jurídics operatius, de seguretat i primers auxilis, així com coneixements sobre l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA). També s’incorpora formació específica per a la intervenció en situacions relacionades amb crisi de salut mental, amb la participació d’institucions sanitàries i equips especialitzats, per potenciar les tècniques de desescalada i reducció de la tensió.
Transparència
Un dels aspectes centrals del reglament és el reforç dels mecanismes de control d’ús dels dispositius. Els dispositius elèctrics hauran d’incorporar sistemes tecnològics que permetin registrar i verificar, entre altres dades, l’hora d’activació, el nombre de descàrregues efectuades, la durada i altres paràmetres tècnics rellevants.
A més, tots els usos dels dispositius hauran de quedar gravats. Les pistoles incorporaran sistemes de captació d’imatges i els agents que els portin hauran de disposar també de dispositius personals d’enregistrament.
Després de cada ús, s’haurà d’activar l’assistència sanitària per a la persona afectada, garantir la preservació de les proves i documentar les circumstàncies de la intervenció en les diligències policials corresponents.
Supervisió anual
La Guàrdia Urbana tindrà un organisme encarregat de la supervisió i l’avaluació deontològica i ètica de les actuacions policials amb aquestes pistoles. Anualment, elaboraran un informe amb dades sobre el nombre d’usos, la tipologia d’incidents, la presència d’armes, l’existència de possibles crisis de salut mental o consum de substàncies, el perfil de les persones.
Aquest informe es posarà a disposició del govern municipal, es traslladarà a la Sindicatura de Greuges de Barcelona i es publicarà d’acord amb els criteris municipals de transparència.
El reglament preveu finalment una avaluació específica durant el primer any de funcionament dels dispositius per analitzar la implantació, adequació dels protocols i formació impartida, així com determinar si és necessari introduir millores o adaptar el seu desplegament futur.
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