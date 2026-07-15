Futbol
Barcelona instal·larà una pantalla gegant per seguir la final del Mundial de futbol aquest diumenge
Les propostes familiars començaran a les 19.00 hores per seguir la prèvia i el partit entre España i l’altra selecció finalista, que començarà a les 21.00 hores
El Periódico
L’Ajuntament de Barcelona instal·larà una pantalla gegant per seguir en directe la final del Mundial de futbol que es disputarà aquest diumenge 19 de juliol a la nit, igual que va fer en la final de la Champions femenina. Segons ha anunciat el consistori, la pantalla es col·locarà al districte de Les Corts, i també es podrà seguir la prèvia del partit.
La pantalla serà de 8 × 5 metres i s’instal·larà concretament al carrer de Martí i Franquès amb el carrer de Baldiri i Reixac. Amb l’objectiu d’oferir propostes per al públic familiar, a partir de les 19.00 hores es farà una dinamització basada en jocs a la pantalla gegant i música, i a les 20.30 hores es podrà seguir la prèvia del partit, que començarà a les 21.00 hores. Es connectarà amb la retransmissió en directe de TVE.
En la final del Mundial de 2026, España es disputarà la victòria final contra el vencedor del partit d’aquest dimecres entre les seleccions d’Argentina i Inglaterra. La final tindrà lloc al MetLife Stadium de New Jersey, als Estados Unidos.
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Barcelona Esports, organitzarà les activitats prèvies i la instal·lació de la pantalla. S’habilitaran dos controls d’accés senyalitzats (als carrers de Menéndez i Pelayo i de Martí i Franquès, banda muntanya), i no es permetrà l’accés amb begudes alcohòliques ni ampolles de vidre.
El regidor d’Esports del consistori, David Escudé, ha assenyalat que amb aquesta iniciativa «Barcelona torna a donar l’oportunitat de veure en directe la final d’una gran competició internacional i reforça la seva aposta per fer dels esdeveniments esportius una festa oberta a tota la ciutadania, en un ambient cívic, respectuós, festiu i familiar». «Desitgem que sigui amb la victòria final de la selecció espanyola», ha assegurat el regidor.
D’aquesta manera, Barcelona Esports ofereix de nou a la ciutadania la possibilitat de seguir en directe aquesta final. Es tracta, apunten des del consistori, d’un exemple més de l’estratègia per «fer de Barcelona una ciutat referent en l’esport a escala internacional i per donar visibilitat a les grans competicions esportives».
Recentment, ja es va instal·lar una pantalla gegant al parc de Glòries per veure en directe la final de la Liga de Campeones femenina, que el FC Barcelona va guanyar davant l’Olympique de Lyon. Així mateix, el 2024 es va instal·lar una altra pantalla gegant per seguir en directe la final de l’Eurocopa masculina de futbol, en què la selecció espanyola es va imposar a Inglaterra.
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