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Dos bessons d’11 anys moren ofegats al Ter a Manlleu
Els cossos localitzats coincideixen amb la descripció dels nens que van desaparèixer dilluns a la nit després de marxar a refrescar-se al riu.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort de dos germans bessons d’11 anys nascuts a Ghana que s’haurien ofegat al riu Ter, a Manlleu (Osona). Segons fonts policials es tractaria d’un accident, malgrat que les indagacions estan obertes. Els cossos van ser traslladats a l’Institut de Medicina Legal, on se’ls practicaran les autòpsies, que han de determinar les causes de la mort.
Segons Protecció Civil, des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 20 persones ofegades a Catalunya: 11 s’han registrat a les platges, sis en piscines i tres, comptant els dos menors de Manlleu, en aigües interiors. Del total de víctimes, sis eren menors.
Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista del poble dilluns a la tarda, però no van tornar a casa seva cap a les nou de la nit. Va ser llavors quan els pares, preocupats, van començar a preguntar a veïns i amics i van acabar denunciant la desaparició davant la policia local.
Els agents van contactar amb els Mossos i es va iniciar el dispositiu per localitzar-los. Es va focalitzar en el riu, ja que segons algunes informacions els menors hi haurien anat a refrescar-se després de jugar a pilota abans de tornar a casa. També es van activar equips de la unitat subaquàtica i amb drons per ampliar el radi de recerca. Cap a les onze del matí d’ahir es va trobar roba que podria pertànyer a les víctimes. El primer cos va ser trobat a la una del migdia i el segon, al voltant de les dues.
Segons les primeres informacions, els dos menors, d’origen ghanès, van decidir banyar-se al riu abans de tornar a casa. Cap dels dos sabia nedar prou bé i com que era fosc van entrar al riu i ja no van poder sortir. Fonts policials van indicar que la investigació no ha acabat. Els agents volen saber com van anar els menors al riu des de la pista de futbol i si algú els va acompanyar. A més, volen determinar les raons per les quals van entrar al riu quan no sabien nedar. Per això, els agents se centren a reconstruir les últimes hores. Per a això han preguntat a amics i familiars, així com a altres persones que podrien ser testimonis del camí dels menors cap al riu. També es vol inspeccionar nombroses càmeres de videovigilància de la zona.
L’Ajuntament de Manlleu va expressar ahir la seva "profunda pena", va decretar dos dies de dol oficial i va convocar per avui un minut de silenci.
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