Previsió meteorològica
La calor extrema i la calitja s’obren pas en un dimecres infernal amb avisos vermells per altes temperatures
L’Aemet adverteix de màximes per sobre dels 42 graus a Saragossa i València, mentre que el Meteocat avisa de calor extrema al Vallès i el Baix Llobregat
Catalunya torna a activar avisos vermells davant un dimecres de calor extrema amb màximes per sobre dels 42 graus
Valentina Raffio
La irrupció d’una massa d’aire càlid procedent del Sàhara provocarà en les pròximes hores un marcat augment de les temperatures en bona part del territori peninsular i, a més, un episodi de calitja que empitjorarà la qualitat de l’aire a tot Espanya. Els pronòstics adverteixen que aquest dimecres en molts punts del país podria viure’s una jornada de calor infernal amb màximes per sobre dels 42 graus. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat avisos de nivell vermell a la Ribera de l’Ebre de Saragossa i al litoral nord i sud de València davant un dia on les temperatures es preveuen com extremes. El Servei Meteorològic de Catalunya, per la seva banda, ha posat en avís totes les comarques i ha encès avisos de nivell vermell al Vallès Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat davant la possibilitat que en aquests punts se superin els 40 graus. Els experts demanen a la població extremar precaucions mentre duri aquest episodi atès el risc que suposen les altes temperatures per a la salut de les persones i, a més, per a fenòmens com l’augment del risc d’incendis.
Els models apunten que, almenys ara per ara, aquest dimecres podria ser el dia més càlid d’aquesta setmana. Sobretot a l’est peninsular i a la costa Mediterrània, on aquests dies s’està registrant una anomalia tèrmica tan marcada que en alguns punts, com Catalunya, ja ha sigut classificada com oficialment en la categoria d’onada de calor. Els experts afirmen que al llarg d’aquesta jornada les temperatures aniran pujant fins a deixar valors per sobre dels 35 graus en amplis punts del territori i fins a superar el llindar dels 40 en desenes de municipis. De cara a la nit, a més, tot apunta que en molts punts es registrarà una nit extremadament càlida fins i tot per a l’època. En total, per a aquest dimecres en el conjunt d’Espanya són una desena les comunitats autònomes en avís per altes temperatures i almenys tres les que, de cara a la tarda, també hauran d’encendre avisos per tempestes amb possibilitat de vents molt forts i fins i tot calamarsa.
A Catalunya, aquest dimecres Meteocat ha activat avisos per altes temperatures a totes les comarques, sense excepció, davant una jornada que es preveu extremadament càlida. Els models apunten que, en general, aquest dia no serà tan càlid com el de la setmana passada, quan es van batre una desena de rècords absoluts de temperatura incloent-hi els gairebé 41 graus de Barcelona, però que tot i així serà extremadament càlid i que podria deixar algun màxim històric. Els models apunten que tot el territori viurà temperatures per sobre de la mitjana. Els punts més afectats, on s’han activat els avisos de nivell vermell, són el Vallès i el Baix Llobregat, on al llarg d’aquesta jornada podrien superar-se els 40 graus. També s’han activat avisos per calor nocturna de cara a la pròxima matinada quan, segons afirmen els experts, tot Catalunya podria viure una nit càlida.
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