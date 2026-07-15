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Fins al 28 d’agost

L’L1 del metro de Barcelona no funcionarà entre Florida i Plaça de Sants des d’aquest divendres per obres

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Possibles alternatives de la ruta afectada a l'L1 del metro de Barcelona.

Possibles alternatives de la ruta afectada a l'L1 del metro de Barcelona. / TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA

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El Periódico

BARCELONA

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) deixarà sense servei el tram de l’L1 del metro entre les estacions Florida i Plaça de Sants per obres des d’aquest divendres fins al 28 d’agost, ha informat en un comunicat.

El tall afectarà un total de 5 estacions: Florida, Torrassa, Santa Eulàlia, Mercat Nou i Plaça de Sants. Se suma a altres intervencions d’estiu al metro.

Les noves obres tenen un pressupost d’11,5 milions d’euros, i TMB oferirà un servei alternatiu d’autobús que farà el mateix recorregut, ja que calcula que el tall afecta uns 43.000 usuaris els dies laborables de juliol i uns 36.000 a l’agost.

Les estacions que tenen connexió amb altres línies, com Plaça de Sants amb l’L5, continuaran en funcionament i es convertiran així en les principals alternatives dels usuaris.

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Divendres passat es va començar a desplegar una campanya d’informadors, que s’intensificarà aquest divendres en més de 15 punts de la xarxa afectada.

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