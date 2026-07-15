drets
El Congrés aprova la gran reforma de la llei de dependència
L’objectiu de la nova normativa és reduir les llistes d’espera i transitar cap a un model que faciliti els suports necessaris per envellir a casa.
Patricia Martín
"Avui marcarà un abans i un després. Avui és el dia que es va refundar el sistema de cures". Amb aquesta contundència va començar ahir el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la intervenció en la roda de premsa del Consell de Ministres. La seva compareixença estava motivada perquè el Govern va aprovar transferir a les autonomies 904 milions per finançar l’anomenat nivell acordat del sistema de dependència. Una inversió que s’afegeix a l’aprovada fa dues setmanes i que implica duplicar les quanties que l’Estat transfereix per cada persona amb un grau de dependència reconegut. Amb això, l’aportació estatal, segons els càlculs del Govern, serà de 6.200 milions d’euros més entre aquest exercici i l’any vinent.
Però la contundència del ministre no solament té a veure amb el finançament extra i històric, sinó també amb l’aprovació del text impulsat per Drets Socials per reformar en un únic cos normatiu les lleis de dependència i discapacitat. El text va tirar endavant per 179 vots a favor, Vox en contra i l’abstenció del PP.
Una norma que, segons Bustinduy, estableix les bases per "refundar el sistema de cures" perquè promou "transitar d’un sistema marcat per la precarietat, l’infrafinançament i la construcció de grans residències, cap a un model de drets de la ciutadania, que facilita els suports necessaris perquè les persones puguin envellir a casa i als seus barris". Bustinduy va defensar una vegada i una altra que la "revolució i transformació profunda" que promou la nova llei va acompanyada del "finançament necessari" per reduir les llistes d’espera i cobrir totes les necessitats. Per això, al Congrés s’ha introduït una esmena que obliga l’Estat a assumir el 50% del finançament i impedeix que hi hagi futures retallades a l’aportació estatal.
Serveis i prestacions
Però, a més, la norma amplia el catàleg de serveis i prestacions i agilita certs processos administratius, amb l’objectiu que hi hagi uns mínims de qualitat, intensitat i ràtios en les prestacions que es reben a tot l’Estat. Quant a les mesures relacionades amb la discapacitat, la llei reconeix l’accessibilitat universal com un dret.
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