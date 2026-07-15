Cuidar qui sempre hi és: el suport que necessiten les famílies davant del càncer
Més de 300.000 persones seran diagnosticades aquest any a Espanya, però la malaltia també transforma profundament la vida dels familiars i amics que les acompanyen
A Espanya es preveu que durant el 2026 es diagnostiquin més de 300.000 nous casos de càncer. Els tumors més habituals seran els de còlon i recte, mama, pulmó, pròstata i bufeta urinària, mentre que alguns dels que presenten una supervivència més baixa són els de pàncrees, esòfag, fetge i pulmó.
El càncer de pulmó continua sent un dels més mortals i ja és la primera causa de mort per tumors entre les dones, per davant del càncer de mama. Malgrat aquestes dades, els avenços en investigació, els nous tractaments i el diagnòstic precoç permeten que cada vegada més persones visquin més anys i amb una millor qualitat de vida.
Prevenir i detectar abans pot salvar vides
No tots els tumors es poden evitar, però una part important del risc es pot reduir. No fumar, limitar el consum d’alcohol, mantenir un pes saludable, practicar activitat física, seguir una alimentació equilibrada i protegir-se del sol són algunes de les principals mesures de prevenció del càncer.
També és fonamental participar en els programes de cribratge de càncer de mama, còlon i coll uterí, acudir al metge davant de símptomes persistents i no ajornar les revisions. Detectar un tumor en les primeres fases pot augmentar considerablement les possibilitats d’aplicar un tractament curatiu.
Quan el diagnòstic afecta tota una família
Quan una persona rep un diagnòstic de càncer, la seva vida canvia de cop, però també la de qui l’acompanya. Mares, pares, fills, parelles, germans o amics assumeixen sovint, sense preparació prèvia, el paper de cuidadors familiars.
Aquestes persones s’encarreguen d’acompanyar el pacient a les visites mèdiques, controlar els tractaments, gestionar tràmits, reorganitzar la llar i oferir suport emocional. Tot això mentre intenten mantenir la feina, les obligacions familiars i la seva pròpia vida.
Amb el pas del temps poden aparèixer estrès, ansietat, cansament físic, incertesa, aïllament i sobrecàrrega emocional. Moltes persones cuidadores deixen les seves necessitats en un segon pla perquè consideren que el més important és el pacient, però cuidar-se també és imprescindible per poder continuar ajudant.
«Cuidant qui cuida»: recursos gratuïts per als familiars
Per donar resposta a aquesta realitat, l’Associació Espanyola Contra el Càncer, amb el suport de Cinfa, impulsa el programa «Cuidant qui cuida», que ofereix atenció gratuïta i integral a les persones que tenen cura de pacients oncològics.
El programa comença amb una valoració personalitzada de les necessitats emocionals, socials, informatives i pràctiques de cada cuidador. A partir d’aquí, se l’orienta cap als recursos que més el poden ajudar.
Entre els serveis disponibles hi ha atenció psicològica, acompanyament social, orientació sanitària, tallers en línia, pòdcasts, llibres electrònics i continguts especialitzats. També s’ofereixen sessions individuals, grups de suport i espais on compartir experiències amb altres persones que passen per situacions semblants.
En els darrers dos anys, l’entitat ha atès més de 60.000 familiars cuidadors, principalment dones d’entre 45 i 54 anys. L’objectiu és ajudar-les a gestionar la por i la incertesa, millorar la comunicació amb el pacient i assumir les noves responsabilitats sense abandonar el seu propi benestar.
On es pot demanar ajuda?
Les persones amb càncer i els seus familiars poden contactar amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer per demanar informació, orientació psicològica, ajuda social o assessorament:
- Telèfon gratuït Infocàncer: 900 100 036
- Web de l’Associació Espanyola Contra el Càncer
- Seus territorials de l’entitat
- Centres hospitalaris i sanitaris
- Derivació a través de professionals de la salut
Cinfa també ofereix consells i materials formatius gratuïts dins del moviment Cinfa per les cures, a través dels espais digitals cuidados.cinfa.com i nosmuevelavida.cinfa.com.
Les persones que cuiden un familiar gran i vulguin explicar la seva experiència també poden enviar el seu testimoni al correu electrònic cuidados@cinfa.com.
Darrere de cada pacient hi ha sovint una persona que acompanya, consola, organitza i sosté. Reconèixer la seva tasca i donar-li els recursos necessaris és també una manera de lluitar contra el càncer.
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