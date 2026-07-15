Urbanisme
Les obres de la nova Audiència de Barcelona es posen en marxa 17 anys després
J. G. Albalat
Comença el compte enrere perquè es faci realitat la nova seu de l’Audiència de Barcelona, al passeig de Lluís Companys, en un solar on fins al 2009 hi havia els antics jutjats de la capital catalana. El retard en la posada en marxa del projecte es deu a les troballes arqueològiques localitzades al terreny. El tret de sortida el van donar ahir el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i les màximes autoritats judicials de Catalunya, entre les quals, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, el fiscal superior, Francisco Bañeres i el president de l’Audiència de Barcelona, Antonio Recio. Està previst que les noves dependències estiguin acabades entre el 2030 i el 2031. La idea és que el 2028 comencin les obres per aixecar el complex judicial. El projecte implica una inversió estimada de 98 milions d’euros i l’edifici tindrà prop de 57.000 metres quadrats.
Aquestes instal·lacions consolidaran els dos grans pols judicials de la ciutat. Un estarà situat al passeig de Lluís Companys, on actualment es troba el Palau de Justícia, seu del TSJC i de l’Audiència de Barcelona. L’altre és la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet, a la Gran Via. Així, es concentraran els òrgans judicials i es farà un pas important en la renovació de les instal·lacions i la modernització de la justícia. Al nou edifici s’hi instal·laran les 23 seccions de l’Audiència de Barcelona, però també el Registre Civil, actualment situat a la plaça del Duc de Medinaceli, i la biblioteca central especialitzada en temes jurídics, a més d’altres serveis. El projecte inicial s’anirà adaptant tant a les necessitats futures com a les troballes arqueològiques. Després del trasllat, al Palau de Justícia es mantindran les dependències del TSJC i la Fiscalia Superior de Catalunya.
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