Repunt de les dades
Catalunya concentra gairebé el 40% dels robatoris de cables de tren a Espanya el 2026
La xarxa de Rodalies, Regionals i Alta Velocitat catalana registra en el primer semestre de l’any 152 incidents, 32 menys que en tot el 2025
Detinguts per robar 150 metres de coure a Sant Feliu de Llobregat que ha provocat retards a l’R4
Un nou robatori de coure entre Sant Andreu i Montcada provoca retards a l’R2, l’R2 Nord i l’R11 de Rodalies
Pau Lizana Manuel
Els robatoris de cable s’han disparat aquest 2026 a la xarxa ferroviària espanyola i s’han acarnissat especialment amb les vies de Rodalies, ja per si mateixes afectades després de la crisi derivada de l’accident de Gelida. En el primer semestre de l’any, Adif ha denunciat a Catalunya 152 robatoris de cable, només 32 menys que els 184 que es van registrar l’any passat. El robatori de coure, així com els grafitis o els atropellaments, són precisament alguns dels incidents que més retards provoquen a Rodalies, Regionals i l’Alta Velocitat. Les dades que ha aportat aquest dimecres Adif confirmen la tendència a l’alça d’aquests incidents que va denunciar recentment el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà: «Aquest any han robat el doble de cable que el 2025».
De fet, segons dades a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, els robatoris augmenten a Catalunya des del 2021. Aquell any es van produir 30 robatoris i el 2022, 34. A partir d’aquell moment, el nombre d’incidents es va multiplicar: 113 el 2023; 127 el 2024 i els 184 del 2025. Els 152 robatoris que s’han produït aquest 2026i que suposen el 37,8% de totes les denúncies presentades a Espanya, fan pensar que la xifra seguirà en augment un any més.
En el conjunt de l’Estat, la situació també ha empitjorat significativament. Ja s’han produït 409 denúncies davant les 462 que es van presentar durant tot el 2025. Els últims anys, l’evolució d’aquests incidents ha sigut desigual: el 2020 es van donar 121 robatoris i el 2021, 279. El nombre es va disparar llavors fins a les 392 el 2022; les 360 el 2023; les 345 el 2024 i el màxim històric de 462 del 2025. Si la tendència no canvia, el 2026 marcarà l’any amb més robatoris produïts del qual hi ha registres.
Catalunya, la més afectada
Que Catalunya sigui aquest 2026 la comunitat autònoma més afectada per aquest fenomen no és cap novetat. Des del 2018, la xarxa de Rodalies és la que més acusa aquest tipus d’incidents, amb el 27,7% del total de robatoris de cable. La segueixen Aragó (13,3%), Andalusia (11,6%), Madrid (9,4%) i Castella-la Manxa (7,3%).
Aquest 2026, no obstant, l’afectació a Catalunya és més intensa que els últims anys. La xarxa de Rodalies i Regionals, i també les vies d’Alta Velocitat que discorren per la comunitat autònoma, concentren el 37,8% de les sostraccions de cable de tot Espanya. La segueixen, ja lluny, Aragó (23,13%), el País Basc (6,97%) i Castella-la Manxa (6,22%).
Enduriment de les penes
Adif assegura que, davant l’augment de robatoris de cable, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible proposarà endurir les penes per aquests actes vandàlics mitjançant una reforma del Codi Penal. És una cosa semblant al que ja va fer fa pocs mesos el Govern amb els grafitis. En aquest cas, van endurir les sancions administratives previstes davant les pintades i van elevar fins a 900.000 euros les multes pels casos més greus.
La companyia ferroviària també assegura que està treballant amb les forces i cossos de seguretat per mirar de mitigar els efectes d’aquests delictes i que ja ha reforçat la vigilància de les instal·lacions i els punts en els quals s’ha constatat una incidència més gran.
Un d’aquests trams més afectats és el de l’R3 a Montcada i Reixac. Es tracta d’un traçat que hauria d’haver reobert el mes de maig passat, però que no podrà reobrir al trànsit ferroviari fins al 2027 per la caiguda del mur d’una fàbrica cimentera sobre les vies a les obres de l’estació de Montcada-Bifurcació. Allà, els lladres han aprofitat que no passaven trens per emportar-se grans quantitats de cable sense ser detectats per Adif o pels Mossos.
En un sol robatori, els lladres poden emportar-se centenars de metres de cable, cosa que provoca greus retards en les línies de tren mentre els operaris han de recol·locar el material. El mes de maig passat, dos lladres van ser enxampats in fraganti quan provaven d’emportar-se 150 metres de cable a Sant Feliu de Llobregat. Van provocar retards de més de mitja hora a l’R4.
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