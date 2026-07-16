mobilitat
El 38% dels robatoris de cable ferroviari són a Catalunya
La xarxa de Rodalies, Regionals i Alta Velocitat registra en el primer semestre de l’any 152 incidents, només 32 menys que en tot el 2025.
Pau Lizana Manuel
Els robatoris de cable s’han disparat a la xarxa ferroviària espanyola des que va començar el 2026. En només sis mesos s’han produït 409 incidents, molt a prop dels 462 de tot l’any passat. De nou, el fenomen s’acarnissa en Catalunya, que concentra el 37,9% de les denúncies, segons les xifres que Adif va donar ahir. Concretament, des de començament d’any, la xarxa de Rodalies suma 152 robatoris de cable, només 32 menys que els 184 que es van registrar en tot el 2025.
Les dades confirmen una tendència a l’alça que ja va avançar recentment el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà: "Aquest any han robat el doble de cable que el 2025". El robatori de coure és, juntament amb els grafitis i els atropellaments, un dels incidents que més retards provoquen a Rodalies, Regionals i l’Alta Velocitat.
Segons dades a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, els robatoris augmenten a Catalunya des del 2021. Aquell any es van produir 30 robatoris, i el 2022, 34. A partir d’aquell moment, el nombre d’incidents es va multiplicar: 113 el 2023, 127 el 2024 i els 184 del 2025. Els 152 robatoris que s’han produït aquest 2026 fan pensar que l’any acabarà amb una xifra superior a la del 2025. En el conjunt de l’Estat, la situació també ha empitjorat significativament: 409 denúncies en sis mesos fan presagiar que la xifra final del 2026 superarà les 462 que es van presentar durant el 2025. En el cas del conjunt d’Espanya, l’evolució d’aquests incidents ha sigut desigual: el 2020 es van donar 121 robatoris, i el 2021, 279. El nombre es va disparar llavors fins a les 392 el 2022, les 360 el 2023, les 345 el 2024 i el màxim històric de 462 del 2025. Si la tendència no canvia, el 2026 serà l’any amb més robatoris des que hi ha registres.
Endurir les penes
Que Catalunya sigui aquest 2026 la comunitat més afectada per aquest fenomen no és cap novetat. Des del 2018, la xarxa de Rodalies és la que més acusa aquest tipus d’incidents, amb el 27,7% del total de robatoris de cable. La segueixen Aragó (13,3%), Andalusia (11,6%), Madrid (9,4%) i Castella-la Manxa (7,3%). Aquest 2026, no obstant, l’afectació a Catalunya és més intensa que els últims anys. La xarxa de Rodalies i Regionals, i també les vies d’Alta Velocitat que discorren per la comunitat, concentren el 37,8% de les sostraccions de cable de tot Espanya. La segueixen, ja lluny, Aragó (23,13%), el País Basc (6,97%) i Castella-la Manxa (6,22%).
Adif assegura que, davant l’augment de robatoris de cable, el Ministeri de Transports proposarà endurir les penes per aquests actes vandàlics mitjançant una reforma del Codi Penal. És una cosa semblant al que ja va fer fa pocs mesos el Govern català amb els grafitis. En aquest cas, van endurir les sancions administratives previstes davant les pintades i van elevar fins a 900.000 euros les multes pels casos més greus. La companyia ferroviària també assegura que està treballant amb les Forces i Cossos de Seguretat per mirar de mitigar els efectes d’aquests delictes i que ja ha reforçat la vigilància de les instal·lacions i els punts on s’ha constatat una incidència més elevada.
Un dels trams més afectats és el de l’R3 a Montcada i Reixac. Es tracta d’un traçat que hauria d’haver reobert el maig passat, però que no podrà reobrir al trànsit ferroviari fins al 2027 per la caiguda del mur d’una fàbrica cimentera sobre les vies en les obres de l’estació de Montcada Bifurcació. Allí, els lladres han aprofitat que no passaven trens per emportar-se grans quantitats de cable sense ser detectats per Adif o pels Mossos.
En un sol robatori, els lladres poden emportar-se centenars de metres de cable, cosa que provoca greus retards en les línies de tren mentre els operaris han de recol·locar el material. Al maig, dos lladres van ser enxampats in fraganti quan miraven d’emportar-se 150 metres de cable a Sant Feliu de Llobregat. Van provocar retards de més de mitja hora en l’R4.
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