a nova york
Albiol fa balanç davant l’ONU dels resultats de l’Agenda 2030
Gerardo Santos
L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha tornat a intervenir un any després a la seu de les Nacions Unides, a Nova York, per fer balanç dels resultats de l’Agenda 2030, de la qual ja s’entra "en la recta final" i "reflexionar sobre el marc que la succeirà". En el seu discurs, Albiol ha defensat que l’experiència dels municipis "demostra que la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) funciona" i que, a partir d’ara, "el veritable repte" consisteix a delimitar "com escalar aquestes experiències per accelerar el desenvolupament sostenible i convertir-les en la base de l’agenda posterior al 2030".
Com ja va fer el mes de juliol passat, Albiol ha participat del Fòrum de Governs Locals i Regionals, emmarcat al seu torn dins del Fòrum Polític d’Alt Nivell de les Nacions Unides (FPAN), en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Des d’aquesta tribuna, el regidor popular ha esmentat "tres lliçons fonamentals". Per començar, ha destacat que "la cooperació institucional i la governança multinivell funcionen", i ha posat com a exemple la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 de la FEMP, integrada per 793 entitats locals que representen més del 68% de la població espanyola.
En segon lloc, ha insistit a millorar el finançament local, com ja va fer ara fa un any, com a qüestió clau per arribar als ODS: "Si volem escalar les solucions, necessitem mecanismes de finançament més accessibles, reforçar les capacitats dels governs locals i consolidar aliances entre administracions, societat civil, universitats i sector privat, sempre sota el lideratge públic".
Així mateix, Albiol va defensar que l’acord que succeeixi l’Agenda 2030 s’ha de construir des de l’experiència acumulada i més a prop de la ciutadania. "Hem de fer un esforç més gran de sensibilització perquè les persones entenguin que l’Agenda 2030 no són uns objectius abstractes, sinó polítiques públiques que milloren la seva vida quotidiana".
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