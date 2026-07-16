Incident curiós
Dos rucs extraviats d’una zona de pastura a Collserola tallen la ronda de Dalt de Barcelona
La Guardia Urbana va haver d’acudir-hi per retirar la parella d’animals pel risc d’accidents
El Periódico
Les rondes de Barcelona viuen moltes incidències heterogènies que comporten talls de circulació i retencions, però la situació viscuda aquest dimecres a la ronda de Dalt és una de les més insòlites. Dos rucs van sorprendre els conductors menjant herba i fulles dels arbustos florits de decoració que hi ha en un parterre lateral, a pocs centímetres de la calçada. La seva aparició va obligar a aturar el trànsit per treure’ls de la zona i evitar accidents.
Els fets, gravats per conductors de la ronda i confirmats a El PERIÓDICO per fonts municipals, van tenir lloc a l’altura de la sortida número 4 de la ronda de Dalt, a Horta. «La Guardia Urbana de Barcelona va rebre l’avís que hi havia aquests animals a la zona i just al mateix temps els va entrar un altre avís del propietari, que els havia extraviat», explica la policia local.
Resulta que els dos rucs s’havien escapat de la seva zona de pastura, situada en una finca de Collserola. En un moment de distracció, van sortir de l’espai on pasturaven i van baixar per la serra fins a arribar a aquesta via de trànsit intens. Els agents desplaçats al lloc van tallar la circulació per accedir als dos animals i els van fer travessar la calçada, estirant-los d’un cabestre per guiar-los cap a un lloc segur.
La Guardia Urbana va portar els propietaris al lloc on havien quedat apartats els dos rucs perquè se’ls poguessin endur de manera segura de nou cap a Collserola, afegeix el consistori. L’incident curiós va cridar l’atenció dels usuaris de la ronda i dels internautes després que les imatges es publiquessin a Instagram. No hi va haver ferits ni cap accident, per la qual cosa la història va tenir un final feliç.
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