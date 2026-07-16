El canvi climàtic porta més calitja i menys brisa
El fenomen augmenta les malalties respiratòries, cardíaques i fins i tot mentals, i també es relaciona amb un increment de la mortalitat diària.
Barcelona destaca com una de les ciutats més afectades per aquests fenòmens
Valentina Raffio
El canvi climàtic ho està canviant tot. Fins i tot l’aire que respirem. Segons adverteixen dos estudis publicats ahir a les revistes Nature i Scientific Reports, un fenomen aparentment tan llunyà com és l’augment de la desertificació al nord de l’Àfrica i una cosa tan abstracta com els canvis de patrons atmosfèrics a escala global estaria impulsant, d’una banda, un augment dels episodis de calitja a tot el sud d’Europa i, d’altra banda, una disminució de la brisa al Mediterrani.
Els experts adverteixen que els dos fenòmens, lluny de quedar-se només al cel, tenen importants implicacions per a la salut, ja que, tal com constaten les anàlisis, l’augment de la pols en suspensió pot provocar greus problemes de salut. I la manca de brisa, que s’accentua durant les onades de calor de l’estiu, dona lloc a nits cada vegada més càlides en què augmenta l’estrès tèrmic per al cos.
Segons constata una investigació publicada a Nature i liderada per científics de l’Institut Paul Scherrer de Suïssa, en l’última dècada les concentracions de pols en suspensió han augmentat arreu d’Europa. Els registres constaten que en alguns punts del sud del continent es registren ara una mitjana d’uns 46 episodis de calitja a l’any.
Aquest fenomen s’observa fins i tot als Alps, on una anàlisi dels nuclis de gel indica que la deposició de pols ha augmentat aproximadament un 110% des de l’època preindustrial fins ara. Els experts recorden que l’arribada de calitja s’associa amb un augment de malalties respiratòries, cardíaques i fins i tot mentals, i que, a més, també es relaciona amb un augment de la mortalitat diària, així que, segons reivindiquen, suposa un problema creixent per a la salut pública.
L’estudi publicat a Scientific Reports, i encapçalat pel Centre d’Investigacions sobre Desertificació (Cide), també adverteix d’un altre fenomen relacionat amb el canvi climàtic. Després d’analitzar més de 40 anys de dades d’estacions meteorològiques distribuïdes al llarg de la costa del Mediterrani occidental, el treball constata que la brisa marina ha disminuït a tota la regió des de la dècada de 1980.
Nits asfixiants
Segons assenyala l’estudi, aquest fenomen s’observa durant tot l’any però s’intensifica encara més durant les onades de calor de l’estiu. I això, a la pràctica, fa que moltes ciutats mediterrànies no puguin dissipar els extrems de calor registrats durant el dia i, en conseqüència, visquin nits cada vegada més càlides i asfixiants. I això, al seu torn, augmenta l’estrès tèrmic que pateixen milions de ciutadans cada estiu, augmenta la incidència de diverses malalties i augmenta el risc de mort prematura.
El treball, liderat per la investigadora Shalenys Bedoya-Valestt, indica que les zones on més s’està debilitant la brisa és a les costes mediterrànies espanyoles i a l’arxipèlag balear. En aquests punts, afirma l’estudi, el vent que flueix des del mar és fins a un 17% més feble que als anys 80. Entre els punts més afectats per aquest fenomen destaquen Barcelona, Tortosa, Menorca, Almeria, Castelló de la Plana, Màlaga, Eivissa i Palma de Mallorca, on la brisa va disminuir entre el 17 i el 25% en els últims 50 anys.
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- Alerta amb els bitllets tacats: la nova estafa que et pot deixar sense diners
- Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
- Els Crocs, un calçat còmode però amb riscos per a la salut dels teus peus
- Mor l’actriu Ascen López als 69 anys un mes abans del final de ‘Muertos S.L.’