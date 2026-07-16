La capacitat d’aguant a 50º
Barcelona assajarà com respondre a una onada de calor amb el termòmetre arribant al mig centenar de graus amb dos simulacres: un el febrer del 2027 i un altre el setembre del mateix any.
Gerardo Santos
Els episodis de calor extrema afecten la qualitat de vida dels veïns, incrementen la mortalitat sobretot entre les persones grans i posen a prova la resiliència de les ciutats. En municipis com Barcelona, la sufocant xafogor tensa infraestructures bàsiques com el sistema elèctric, el transport públic, els equipaments municipals, les telecomunicacions o els serveis sanitaris i socials.
Per mesurar la capacitat d’aguant de la capital catalana davant d’episodis encara més calorosos que els actuals i així anticipar riscos i assajar respostes, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va presentar ahir el projecte Barcelona a 50 °C: assajar avui per respondre millor demà, que contempla un simulacre d’onada de calor a aquesta temperatura el setembre del 2027. "Tenim l’obligació de preparar-nos per quan arribem a aquest punt; és bo", va declarar l’alcalde.
La iniciativa va ser anunciada fa una mica més d’un any, i amb la presentació ahir Collboni va afirmar que "l’Ajuntament posa en marxa, simbòlicament, el compte enrere" fins a arribar a aquest escenari. "El canvi de paradigma és tan profund i brutal que és millor començar a parlar ja dels 50 graus", va advertir el regidor.
Del metro al panot
La llista de punts calents a tenir en compte és extensa, i precisament és el que es començarà a abordar a partir d’ara. Com hauria de funcionar el metro en una Barcelona a 50 graus, o quina vegetació s’hauria de plantar, amb quins elements s’hauria de construir o, fins i tot, com hauria de ser "el panot del segle XXI" són només unes quantes de les preguntes que els experts hauran de respondre. Per començar, el Govern municipal preveu un procés de deliberació que començarà l’octubre del 2026. A través de diversos tallers, es compartirà coneixement i s’identificaran riscos i interdependències; tot, amb l’objectiu d’entendre millor les necessitats dels diferents sectors i col·lectius i de construir una mirada compartida sobre com reforçar la preparació de la ciutat.
El més destacat del projecte són dos simulacres: primer, un "de despatx" que tindrà lloc el febrer del 2027 i que estarà centrat en la presa de decisions i la coordinació entre serveis municipals i actors de ciutat. Ja el mes de setembre tindrà lloc el simulacre operatiu que recrearà els efectes d’una onada de calor de 50 graus. Amb la informació que es destil·li dels dos simulacres, l’Ajuntament espera poder "actualitzar protocols, reforçar la coordinació institucional i millorar la capacitat de resposta".
Una de les preocupacions és que els impactes d’una onada de calor de 50 ºC "es poden produir en cascada". És a dir, que una fallada d’un servei comprometi la capacitat de resposta dels altres. Per això, l’Ajuntament també incorporarà "eines avançades de simulació digital" que facilitaran l’anàlisi d’un possible efecte dòmino en la caiguda de serveis.
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