Avís oficial
Catalunya emet un avís per contaminació atmosfèrica i mala qualitat de l’aire davant l’arribada d’una intensa calima
Els models apunten que aquest episodi assolirà el seu punt àlgid entre dijous i divendres i s’anirà dissipant durant el cap de setmana
Més calitja i menys brisa: així empitjora el canvi climàtic l’aire que respirem a Espanya i així augmenta el risc per a la salut
Valentina Raffio
Catalunya ha emès aquest dijous un avís davant l’inici d’un episodi de contaminació atmosfèrica relacionat amb l’augment de partícules en suspensió en l’aire i l’arribada de calitja. L’avís, emès pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, afecta el conjunt del territori català i respon a la previsió d’un deteriorament temporal de la qualitat de l’aire en el conjunt del territori. Segons apunten els models del Barcelona Dust Regional Center, aquest episodi arribarà al seu punt àlgid entre dijous i divendres i s’anirà dissipant al llarg del cap de setmana. Les autoritats demanen a la població extremar precaucions mentre duri aquest fenomen ja que, segons demostren diversos estudis, els episodis de calitja poden comportar greus problemes per a la salut, sobretot en persones amb malalties respiratòries o cardiovasculars, així com nens, persones grans i altres grups vulnerables.
Aquest episodi està relacionat amb la l’arribada d’una massa d’aire càlid i que, a més, transporta pols del desert del Sàhara fins a la península Ibèrica. Com a conseqüència, quan es produeixen aquest tipus d’esdeveniments el cel pot adquirir un aspecte més blanquinós ataronjat, disminuir la visibilitat i empitjorar la qualitat de l’aire, especialment en zones urbanes on aquestes partícules se sumen a la contaminació generada pel trànsit i altres activitats. Els experts adverteixen que, a més, el gran risc d’aquests episodis és el seu impacte sobre la salut perquè aquestes partícules de pols són prou petites com per ser inhalades i penetrar en el sistema respiratori. És per això que, quan s’arriba a uns llindars d’exposició elevats, les autoritats sanitàries recomanen limitar els esforços físics intensos a l’aire lliure per minar riscos.
Els experts recomanen que, davant de l’arribada d’un episodi de calitja i contaminació atmosfèrica, convé reduir les activitats intenses a l’aire lliure, especialment en el cas de nens, persones grans i els que pateixen malalties respiratòries o cardiovasculars. També s’aconsella mantenir les finestres tancades durant les hores de més concentració de partícules, utilitzar el transport públic o compartir vehicle per disminuir altres fonts d’emissions contaminants i mantenir-se informat sobre l’evolució de la qualitat de l’aire a través dels canals oficials. En cas de notar símptomes com dificultat per respirar, irritació als ulls o el coll, es recomana limitar l’exposició a l’exterior i consultar amb un professional sanitari si les molèsties persisteixen.
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