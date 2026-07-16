Barcelona, protagonista
Científics de l’IBEC restauren la visió en ratolins cecs
Un equip d’investigadors de Barcelona ha descobert una nova generació de fàrmacs activats per llum que suposen una poderosa línia d’investigació davant la ceguesa.
Valentina Raffio
Després de més d’una dècada de treball, un consorci de científics espanyols ha aconseguit un avenç que promet convertir-se en una poderosa línia d’investigació davant la ceguesa. Segons va publicar ahir la revista científica de l’American Chemical Society, un equip d’investigadors liderat per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ha desenvolupat una nova classe de fàrmacs, activats per llum, amb els quals s’ha aconseguit restaurar la visió de ratolins cecs. Els experts afirmen que aquest tractament, testat en animals, algun dia podria utilitzar-se per restaurar la visió en pacients amb malalties degeneratives de la retina. I, a diferència de teràpies innovadores desenvolupades durant els últims anys, amb aquesta no farien falta desplegar ni tècniques d’edició genètica ni implants, sinó que n’hi podria haver prou amb un simple col·liri.
El treball parteix d’una premissa senzilla. I és que una de les principals causes de ceguesa al món són les malalties que provoquen la degeneració dels fotoceptors. En aquestes patologies, les cèl·lules de la retina encarregades de captar la llum i transformar-la en senyals nerviosos es deterioren i acaben morint. A la pràctica, això significa que, tot i que gran part de la resta del circuit neuronal de la retina es manté intacte, l’ull deixa de convertir la llum en informació que pugui arribar al cervell i, per tant, la persona perd la visió. Ara bé, ¿i si hi hagués una manera d’enganyar la retina perquè tornés a detectar la llum, tot i haver perdut els fotoceptors, i gràcies a això es pogués restaurar parcialment la visió? És en aquest punt on els científics van posar fil a l’agulla a la recerca d’una solució.
La teràpia, desenvolupada per set institucions espanyoles sota la batuta de la científica Rosalba Sortino, consisteix a utilitzar una nova generació de fàrmacs activats per llum dissenyats per assumir part de la funció perduda dels fotoreceptors de l’ull. Segons els científics, aquestes molècules, anomenades Prosthe6, han sigut ideades per actuar com una espècie d’"interruptors" que responen a la llum i activen les cèl·lules de la retina que es mantenen conservades, malgrat la degeneració causada per algunes malalties. D’aquesta manera, el tractament aconsegueix reconstruir la comunicació entre la llum que entra a l’ull i el circuit visual que envia aquesta informació al cervell. I així es converteix en una "pròtesi molecular" que torna sensibilitat a la retina sense necessitat d’implants ni de modificacions genètiques.
Tecnologia patentada
El tractament va ser testat en ratolins que havien perdut la visió a causa de la degeneració dels fotoreceptors. Els científics expliquen que, després del tractament, els animals cecs van tornar a recuperar el comportament dels rosegadors sans. I això suggereix que aquest fàrmac no només va aconseguir activar cèl·lules aïllades de la retina sinó que va ser capaç de restaurar una percepció de la llum prou funcional per guiar el comportament de l’animal. Segons Pau Gorostiza, professor d’investigació ICREA a l’IBEC i colíder de l’estudi, "aquest tractament no és una cura de la ceguesa, ja que no aborda la causa de la degeneració dels fotoreceptors", però "resulta sorprenentment eficaç a l’hora de restaurar la visió".
Els científics expliquen que la tecnologia ha sigut patentada i que s’està estudiant mitjançant una empresa privada. "Convertir això en una teràpia és un procés complex, però els resultats mostren que hi ha una possibilitat de restaurar una visió d’alta qualitat mitjançant aquest tipus de fàrmacs", afirma Gorostiza.
Subscriu-te per seguir llegint
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
- Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
- Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya