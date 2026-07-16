Doble grau amb vocació global
La carrera amb la nota de tall més alta de les PAU, Dret i Relacions Internacionals, ofereix 20 places per a 122 aspirants. Tots són estudiants excel·lents que volen treballar a l’estranger i tenir formació jurídica.
Els estudis tenen una durada de cinc cursos i consten de 354 crèdits
Helena López
El doble grau de Física i Matemàtiques ha perdut aquest juliol el primer lloc en la classificació de les titulacions amb la nota de tall més alta de Catalunya. El relleu l’agafa el doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb un 12,924. Darrere d’aquesta xifra hi ha, en paraules de Joan Baucells, professor de la UAB i coordinador d’aquest doble grau, una generació de joves que "no tenen ales de mosquit, sinó de còndor".
El doble grau acollirà la seva primera promoció el curs vinent, el 2026-2027, té una durada de cinc cursos i consta de 354 crèdits. I des del primer moment va despertar interès. Aquest curs ha registrat 122 sol·licituds per a les 20 places que ofereix. El curs passat –en el qual la nota de tall era de 12,714– va ser similar. Aspiraven a accedir-hi 119 estudiants; 99 en van quedar fora.
Baucells no amaga l’orgull que sent pels seus estudiants i pel prestigi aconseguit per una titulació impartida, recalca, en una universitat pública. Segons explica, una part important de l’alumnat arriba amb la intenció de formar-se per treballar en institucions internacionals, com la UE o les Nacions Unides. "Molts tenen clar que volen fer carrera diplomàtica. El nostre alumnat té ganes de treballar a l’estranger, ja sigui en el món de la política internacional o en empreses; el dret és un complement formatiu secundari, els dona una base jurídica per prendre decisions", assenyala el coordinador. Com passa en altres titulacions de l’àmbit de les ciències socials, les dones són majoria a les aules. Alguns estudiants s’imaginen treballant en organitzacions com Acnur o Amnistia Internacional, i d’altres se senten més atrets pel món empresarial i la influència dels grups de pressió.
Segons el parer de Baucells, l’interès per aquesta titulació s’explica per l’actual context de globalització i internacionalització. La majoria de les assignatures de Relacions Internacionals s’imparteixen en anglès, com moltes de les matèries de Dret. "El nostre alumnat no només vol anar-se’n d’Erasmus a Europa. Si pot, intenta anar a Àsia", explica el professor per il·lustrar la vocació internacional dels estudiants d’una titulació que ofereix només 20 places per promoció. "Són estudiants excel·lents i molt lluitadors que aconseguiran les beques que es proposin. Els veig treballant a l’estranger i en institucions europees. Dominen l’anglès i una tercera llengua", afirma Baucells, que també destaca l’aposta de la UAB per ampliar la seva oferta de dobles titulacions.
Universitat Oberta
Des del curs vinent, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix també aquests estudis. En el seu cas, la titulació és de 366 crèdits i dura un mínim de cinc anys i mig. ESADE imparteix Dret i Global Governance, Economics & Legal Order, i la Universitat Abat Oliba CEU combina Dret i Ciències Polítiques amb una orientació en Relacions Internacionals.
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