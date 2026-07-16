Avenç científic
Un home amb paràlisi recupera el moviment i la sensibilitat de les mans gràcies a una neuropròtesi: "Puc tornar a acariciar el meu gos"
El pacient, de 42 anys, va perdre completament la mobilitat després d'un accident de busseig i ara, gràcies a aquesta nova pròtesi, ha pogut recuperar part de la seva autonomia
Valentina Raffio
La vida de Keith Thomas, de 42 anys, va canviar radicalment el 2020 quan, després d'un accident de busseig, va patir una lesió medul·lar que el va deixar totalment paralitzat del coll cap avall. Incapaç de moure les mans, sostenir objectes o sentir el tacte a les extremitats superiors, depenia completament d'altres persones per a les activitats més bàsiques de la vida diària. Però ara, segons anuncia un equip d'investigadors a la revista científica Nature Medicine, un avenç científic pioner podria retornar-li, almenys en part, la possibilitat de moure, sentir i fins i tot fer una carícia amb les seves pròpies mans.
Un equip d'experts dels Instituts Feinstein per a la Investigació Mèdica, dels Estats Units, anuncia el desenvolupament d'una neuropròtesi gràcies a la qual Keith ha aconseguit recuperar el moviment i la sensibilitat d'una part de les seves extremitats superiors. I el més destacat de tot és que, tal com demostren les primeres proves, bona part de les millores van persistir durant mesos després de finalitzar el tractament, per la qual cosa es creu que aquesta tecnologia podria ajudar a restaurar els danys causats per la lesió.
Ara puc tornar a acariciar el meu gos, explica Keith.
La tecnologia, composta per implants cerebrals i dispositius d'estimulació medul·lar, va permetre al pacient recuperar la mobilitat de les mans, gratar-se el nas o netejar-se la boca tot sol.
El dispositiu, desenvolupat per un equip liderat pel científic Chad Bouton, consisteix en un "doble bypass neural" en què es combinen implants cerebrals, dispositius d'estimulació elèctrica de la medul·la espinal i dels músculs amb una interfície controlada mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial.
Per fer-ho, segons expliquen els creadors d'aquesta eina, Keith es va haver de sotmetre a una complexa operació de més de 15 hores en què se li van implantar cinc matrius de microelèctrodes al cervell (dues encarregades de registrar l'activitat de l'escorça motora, responsable de planificar els moviments, i tres més per captar l'activitat de l'escorça sensitiva). Tot plegat amb l'objectiu de crear un sistema capaç de "pontar" la lesió medul·lar i permetre que els senyals de moviment tornin a arribar als músculs de les mans i que, finalment, el pacient pugui tornar a realitzar un moviment.
Resultats esperançadors
Els científics afirmen que els resultats d'aquest treball van ser espectaculars. Després de la intervenció, Keith va aconseguir tornar a moure les mans. Però no només això. Durant les 35 setmanes posteriors a l'operació, el pacient va incrementar un 86% la força del seu braç dret i un 62% la de l'esquerre.
Va passar de no poder aixecar les mans fins a la cara a gratar-se el nas, netejar-se la boca o subjectar un got de manera independent.
Thomas fins i tot va aconseguir subjectar delicades closques d'ou buides sense trencar-les en el 87% dels intents, una tasca que exigeix un control extremadament fi de la força aplicada.
Però no només això. Segons relaten els especialistes que el van atendre, el més sorprenent va ser comprovar que gran part de les millores van persistir durant mesos fins i tot després de finalitzar l'estimulació.
Aquest enfocament representa una nova manera de tractar la paràlisi greu. No només estem esquivant la lesió, sinó que estem ajudant a reconfigurar el mateix sistema nerviós, assenyala Chad Bouton.
Les anàlisis posteriors, de fet, suggereixen que aquest tractament podria no només ser efectiu en el moment, sinó que, a més, podria estar promovent processos de neuroplasticitat, és a dir, la capacitat del sistema nerviós per reorganitzar-se i establir noves connexions funcionals.
Aquesta investigació ofereix esperança a milions de pacients i obre la porta a futures investigacions i aplicacions clíniques pràctiques que podrien ajudar centenars de milers de persones que viuen amb paràlisi, afirma Bouton, professor de l'Institut de Medicina Bioelectrònica dels Instituts Feinstein i autor principal de l'estudi.
Aquesta tecnologia m'ha retornat la connexió amb el món i una part de qui era, afirma Keith Thomas, pacient amb tetraplegia.
Els científics responsables d'aquest treball afirmen que ja estan treballant en nous assaigs clínics per perfeccionar la tecnologia i fer-la més accessible.
Mentrestant, segons explica el mateix Keith Thomas, per a pacients com ell la importància d'aquestes teràpies no es mesura ni en percentatges de força ni en algoritmes d'intel·ligència artificial.
Poder sentir la mà de la meva germana o acariciar el meu gos són experiències que la lesió m'havia arrabassat, relata.
Ara també puc gratar-me la cara o eixugar-me els ulls jo mateix. Aquesta tecnologia m'ha retornat la connexió amb el món i una part de qui era, comenta l'home després de la publicació de l'article en què s'explica la seva història i, sobretot, la creació d'una eina que li ha retornat, almenys en part, la vida.
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