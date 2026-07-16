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Investigació judicial

La pediatra que va atendre el nadó presumptament maltractat no va detectar lesions anals tres dies abans del seu ingrés a l’hospital

Un dels metges que han declarat aquest dijous ha explicat, igual com van fer al seu dia altres col·legues, que mai havien vist unes ferides d’aquestes característiques en un nadó de sis setmanes de vida

El pare del nadó maltractat a Barcelona va admetre a la família que havia tractat de forma brusca i «sacsejat» el nen

Hospital Infantil i de la Dona de Vall d’Hebron, on hi ha una unitat especialitzada en violència infantil.

Hospital Infantil i de la Dona de Vall d’Hebron, on hi ha una unitat especialitzada en violència infantil. / Zowy Voeten

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J. G. Albalat

Barcelona

La pediatra del CAP Roger de Flor que va atendre el nadó presumptament maltractat a Barcelona no va detectar lesions anals al petit, per la qual cosa es devien produir durant els tres dies següents, abans que fos ingressat, el 16 de març, a l’Hospital Vall d’Hebron. Així ho han declarat aquest dijous davant del jutge que investiga el cas la metge i la infermera de l’ambulatori que van examinar el menor, segons fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. El pare del nadó continua a la presó, acusat de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual amb penetració. La mare, que també va ser detinguda el 18 de març, es troba en llibertat després que l’Audiència de Barcelona acordés excarcerar-la.

Els pares del nadó, que tenia sis setmanes de vida quan va ingressar a Vall d’Hebron, van acudir per primera vegada al CAP Roger de Flor el 10 de març per a la revisió corresponent al primer mes de vida. Durant aquest examen, la pediatra li va detectar un hematoma a l’escrot. Per avaluar-ne l’abast, la facultativa va derivar aquell mateix dia el petit a l’Hospital de Sant Pau, on havien de realitzar-li una ecografia davant la sospita que pogués patir algun trastorn de coagulació. Segons van explicar els progenitors, l’hematoma podia haver sigut provocat per una bossa d’orina que li havien col·locat anteriorment al nadó a l’Hospital del Mar.

Tres dies després, el 13 de març, els pares van tornar a l’ambulatori per conèixer els resultats. La doctora que ha comparegut davant del jutge ha assegurat que, a l’examinar el petit, no va detectar en cap moment les fissures anals que els metges de Vall d’Hebron van trobar tres dies més tard. D’aquesta declaració es desprèn la hipòtesi que les lesions es van produir entre el divendres 13 i el dilluns 16 de març. Tant la pediatra com la infermera han volgut deixar clar davant el jutge que en cap moment van considerar que poguessin trobar-se davant un cas de violència infantil, ja que els pares es van comportar amb total normalitat.

Protocol i detenció

El 13 de març, els especialistes de Sant Pau van realitzar diverses proves al nadó i el van enviar a casa, on va estar durant tot el cap de setmana. El dilluns 16, els pares el van portar de nou al mateix hospital. Aquell dia, els sanitaris de Sant Pau van detectar que el nadó tenia una fractura de fèmur i hematomes genitals. Va ser llavors quan es van activar les alertes i el menor va ser traslladat de forma immediata al Vall d’Hebron, centre de referència en violència infantil. Allà li van practicar més proves i van comprovar que presentava lesions antigues que havien passat inadvertides, com fractures a les costelles i una forta contusió al front. A causa de la fractura de fèmur, el nen no podia ser mobilitzat amb facilitat, per la qual cosa els metges van tardar unes hores a efectuar-li un examen complet. Durant aquesta exploració, els facultatius van detectar les fissures anals i, el 18 de març, es va activar el protocol contra la violència infantil. Els pares van ser detinguts al mateix Hospital Vall d’Hebron.

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Precisament, dos dels metges que van atendre el nadó a Vall d’Hebron, un traumatòleg i un radiòleg, han corroborat també davant del jutge les lesions que patia. El radiòleg ha explicat que, al llarg de la seva trajectòria professional, mai havia vist unes lesions anals com les que presentava el nen. Respecte a la fractura de fèmur, els especialistes han plantejat diverses hipòtesis, entre les quals que s’hagués produït per una caiguda. No obstant, el petit no només presentava aquesta lesió, sinó també d’altres, com les fissures anals, les fractures de costelles i el cop al cap (no es descarta que sigui per un sacseig brusc). Està previst que aquest divendres declarin els metges de l’Hospital de Sant Pau que van atendre el menor.

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La pediatra que va atendre el nadó presumptament maltractat no va detectar lesions anals tres dies abans del seu ingrés a l’hospital

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