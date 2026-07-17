Alsa posa en marxa a Madrid el primer autobús autònom i a demanda d'Espanya.
Al complex logístic més gran d'Espanya ja circula aquest vehicle 100 % elèctric, amb capacitat per transportar fins a 30 persones.
És el resultat del projecte europeu MobilitiesForEU, liderat per el Ayuntamiento de Madrid i Mercamadrid, en col·laboració amb Alsa.
Durant anys, la conducció autònoma ha estat una d'aquelles tecnologies que semblava estar sempre a pocs anys de fer-se realitat. Avui, aquest futur comença a circular en entorns reals. Des d'aquest mes de juliol, la mobilitat autònoma ha començat a ser una realitat a Madrid. A l'interior de Mercamadrid, Alsa ja opera el primer autobús sense conductor i a demanda amb passatgers d'Espanya: un vehicle 100 % elèctric, amb capacitat per transportar treballadors i visitants sense intervenció humana durant el trajecte i que, durant una part de la jornada, només funciona quan els mateixos usuaris en sol·liciten el servei.
La seva posada en marxa forma part de MobilitiesForEU, un projecte europeu liderat per el Ayuntamiento de Madrid, a través de la seva Oficina Digital, i Mercamadrid, en col·laboració amb Alsa. El vehicle incorpora algunes de les tecnologies més avançades en mobilitat connectada, conducció autònoma i zero emissions (CCAM), fruit de dos anys de recerca dels equips d'Enginyeria, Innovació i Digitalització d'Alsa, juntament amb l'Oficina Digital de la ciutat de Madrid i el fabricant del vehicle, Otokar.
L'autobús opera amb un nivell SAE 4+ de conducció autònoma, cosa que li permet fer el recorregut i prendre decisions de manera autònoma, tot i que encara compta amb un operador a bord encarregat de supervisar el servei. El següent pas serà avançar cap al control remot del vehicle des d'un centre d'operacions situat fora del recinte.
Però aquest projecte va molt més enllà d'incorporar un autobús sense conductor. El seu caràcter pioner rau en tres elements que, fins ara, no s'havien combinat en un servei regular obert al públic: un vehicle de gran capacitat —més de 30 places, enfront de les petites llançadores autònomes utilitzades fins ara—; el seu funcionament en un entorn d'alta complexitat operativa com Mercamadrid, per on cada dia circulen milers de persones i vehicles; i la incorporació d'un sistema de transport a demanda que adapta el recorregut en funció de les sol·licituds fetes pels mateixos usuaris.
L'autobús ja no espera els viatgers
Durant dècades, el transport públic gairebé no ha canviat la seva manera de funcionar: rutes i horaris fixos, i els ciutadans adaptant els seus desplaçaments a aquests. Però aquesta lògica està començant a canviar. L'autobús autònom de Mercamadrid opera com una línia convencional durant les hores de màxima activitat —entre les 4.30 i les 9.00 del matí—, quan milers de treballadors accedeixen al recinte. Quan la demanda disminueix, però, el servei canvia completament: són els mateixos usuaris els qui han de sol·licitar-lo a través d'una aplicació mòbil. El sistema agrupa les peticions, calcula el recorregut més eficient i envia automàticament la ruta al vehicle, que l'executa de manera autònoma.
No és casualitat que aquesta tecnologia s'estigui provant precisament a Mercamadrid. La plataforma logística més gran d'Espanya constitueix un entorn especialment exigent per posar a prova la conducció autònoma: cada dia hi treballen prop de 9.000 persones, hi accedeixen unes 20.000 i hi circulen al voltant de 15.000 vehicles, entre camions, furgonetes i turismes. Tot i tractar-se d'un circuit tancat o d'un entorn controlat, el projecte demostra com aquest tipus de solucions poden desenvolupar-se en condicions reals de trànsit, compartint espai amb vianants i amb una circulació intensa.
Amb aquesta iniciativa, Alsa dona continuïtat a l'operació del primer vehicle autònom tipus 'shuttle' que la companyia explota des del 2020 a la Universidad Autónoma de Madrid, un recorregut per l'interior del campus integrat a les línies regulars del Consorci Regional de Transports de Madrid. Així mateix, la posada en marxa d'aquest projecte suposa un nou impuls a l'estratègia de la companyia en el desenvolupament i la implementació de solucions de mobilitat innovadores i sostenibles en el marc de la col·laboració publicoprivada.
Solucions de mobilitat sostenible
L'autobús autònom de Mercamadrid forma part de MobilitiesForEU, un projecte finançat pel programa europeu Horizon Europe que té com a objectiu accelerar el desenvolupament de noves solucions de mobilitat sostenible mitjançant la seva prova en entorns reals. Més que experimentar amb tecnologies en un laboratori, l'objectiu és comprovar com es poden integrar en la vida quotidiana els vehicles autònoms, les infraestructures connectades, les xarxes energètiques intel·ligents i els sistemes de transport de zero emissions.
Madrid és un dels principals escenaris d'aquest projecte europeu. Sota la coordinació de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, la ciutat acollirà cinc pilots que integren onze solucions innovadores relacionades amb la mobilitat del futur, des de vehicles autònoms per al transport de persones i mercaderies fins a xarxes intel·ligents d'energia, sistemes avançats de recàrrega i iniciatives basades en l'hidrogen verd. L'autobús autònom operat per Alsa a Mercamadrid és un d'aquests demostradors i representa un dels projectes més avançats del programa.
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