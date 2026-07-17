seguretat
Ferrocarrils estrena una xarxa de 280 punts lila a les seves estacions
Carles Cols
Ferrocarrils de la Generalitat ha fet el primer pas per millorar la sensació de seguretat i la seguretat en si mateixa de les dones que utilitzen el transport públic. I ho ha fet per partida doble. D’una banda, ha instal·lat 280 punts lila físics a les estacions, és a dir, unitats on n’hi ha prou de prémer un botó perquè una de les sis persones que de manera permanent són a l’altre costat de la línia prengui mesures, en el menor dels casos que un cap d’estació o algú del personal de Ferrocarrils acudeixi a ajudar-la. De l’altra, aquesta mateixa funció està ja disponible en l’app d’aquesta xarxa de transport públic perquè les víctimes o qualsevol usuari que sigui testimoni d’un comportament inadequat ho pugui denunciar de manera anònima i en directe. Aquesta aplicació la tenen descarregada als seus telèfons uns 75.000 usuaris.
Les conselleres Eva Menor i Sílvia Paneque, responsables respectivament de les carte- res d’Igualtat i Territori, van presentar ahir conjuntament aquest nou servei, que, per donar-lo a conèixer, està sent publicitat amb tipografia gegant amb quatre paraules: "On siguis, hi som". El missatge és aquest, van coincidir Menor i Paneque, recordar a les dones que no estan soles quan viatgen en ferrocarril i, tot i que el vagó estigui ple, quan se sentin desemparades si algú els parla de manera obscena o s’hi acosta físicament de manera inadequada. Són agressions que podrien ser qualificades de lleus, però el punt de partida de Ferrocarrils és que totes són inacceptables.
Quan s’acciona un punt lila, el primer que sap la persona que s’ha posat en contacte és que l’estan veient a través d’una pantalla. En el simulacre que es va fer en la presentació, la víctima va explicar que l’assetjador ja se n’havia anat, però tot i així hi va acudir al cap de res la cap de l’estació, que en un protocol perfectament reglat va oferir la possibilitat de passar a unes dependències per descansar i conversar.
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