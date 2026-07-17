Cinco Villas
Un incendi a Saragossa s’expandeix sense control i crema més de 12.000 hectàrees
El foc, que avança de forma «significativa», arrasa la zona en tot just un dia i mig i manté evacuades més d’un miler de persones
Marcos Calvo Lamana / A. T. B.
Diverses bales havia esquivat l’Aragó aquest estiu fins que la bomba va esclatar al cor de les Cinco Villas. Durant les últimes quatre setmanes, l’operatiu d’extinció d’incendis va poder controlar els sinistres forestals de Tamarite, Leciñena, Loporzano, La Fueva i Pena-roja de Tastavins amb unes afeccions relatives sobre camps de cultiu i superfície arborada. No obstant, el vent, juntament amb una calor sostinguda i extrema, ha dopat el foc declarat a Orés al migdia de diumenge, que avança sense control per les muntanyes de Cinco Villas i ha obligat a evacuar sis municipis (cinc a l’Aragó i un a Navarra). Entorn d’un miler de veïns d’Asín, Luesia, Orés, Malpica de Arba i Uncastillo (on el foc acorralava les cases ahir a la tarda), així com del municipi navarrès de Petilla de Aragón, van haver d’abandonar les seves vivendes amb el posat.
Les flames han devorat en tot just un dia i mig massa forestal i terrenys de cultiu en un perímetre de 12.000 hectàrees, cosa que situa ja el sinistre com un dels més greus des de començament de segle. El foc es va endinsar, a més, al nucli urbà d’Asín, on almenys tres cases van quedar completament calcinades i prop d’una desena, com a mínim, van ser parcialment cremades. De moment, l’evacuació preventiva permet no haver de lamentar pèrdues humanes, com va passar en l’incendi de Los Gallardos, a Almeria, on 13 persones van perdre la vida la setmana passada.
Les previsions no eren optimistes des que el conseller d’Interior, Roberto Bermúdez de Castro, va advertir del «gran potencial de destrucció». El cap del foc es va desplaçar durant el dia d’ahir cap al nord-est, en direcció a Uncastillo, atiat per vents de component sud, cosa que va obligar al desallotjament de la població, el cens del qual és de gairebé 600 veïns, probablement més ara pel període vacacional, que van ser ressituats al Casino d’Ejea de los Caballeros. No obstant, els equips d’extinció esperaven un canvi de direcció del vent durant la nit, amb entrada de ratxes de cerç que podrien servir com a combustible als flancs més pròxims a l’est, a prop de poblacions com Biel o El Frago.
Màxim desplegament
Més de 400 efectius i 20 mitjans aeris de múltiples administracions (Govern d’Aragó, Ministeri de Transició Ecològica, Diputació de Saragossa, Ajuntament de Saragossa, Govern de Navarra o Protecció Civil), així com desenes d’agricultors que col·laboren amb la seva maquinària creant tallafocs i llaurant superfícies de cultiu, van treballar a la zona durant la jornada d’aquest dilluns. És la màxima capacitat que pot ser coordinada. El president aragonès, Jorge Azcón, desplaçat al Lloc de Comandament Avançat ubicat al Farasdués, va elogiar la coordinació de l’operatiu i va fer una crida a la prudència davant el «dramàtic any en incendis» que pateix la comunitat.
El president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, per la seva banda, ha afirmat en el seu compte de X (abans Twitter) que està seguint «molt de prop» l’evolució de l’incendi forestal. «Tota la meva solidaritat amb els veïns i veïnes afectats per l’incendi a Orés. Hem mobilitzat tots els recursos necessaris per fer front a l’emergència. Molta precaució i seguim les indicacions de les autoritats», ha manifestat Sánchez. La vicepresidenta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, visitarà aquest dimarts el PMA a Farasdués.
Almenys sis de les carreteres de l’entorn es mantenen tallades. L’A-1202 està clausurada des de Sádaba, mentre que l’A-1204 està tancada des de Farasdués. També ha sigut interrompuda una línia de mitjana tensió per motius de seguretat, tot i que s’ha garantit el subministrament amb grups electrògens.
El conseller de Medi Ambient del Govern d’Aragó, Luis Biendicho, desplaçat a la tarda a Farasdués, va qualificar l’incendi com «de gran magnitud», i es va mostrar «molt preocupat». «Aquesta nit continuarem treballant i demà ja veurem si es pot començar a perimetrar», va assenyalar el responsable aragonès.
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