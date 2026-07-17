demografia
La natalitat creix a Catalunya per primera vegada des del 2008
Cristina Sebastián
Catalunya va registrar el 2025 un total de 54.249 naixements, dels quals 28.019 van ser nens i 26.230 nenes, segons les dades publicades per Idescat. La xifra suposa un increment del 0,8% respecte a l’any anterior, un repunt que trenca amb la tendència continuada de descens de la natalitat que es mantenia des del 2008. Aquest brot verd en natalitat s’ha de llegir amb "prudència", apunten des del Centre d’Estudis Demogràfics, ja que responen al fet que han augmentat les dones en edat fèrtil. De fet, els fills de les mares nascudes a l’estranger, que formen el 46,3% dels naixements i que en els últims anys havien esmorteït la caiguda de naixements, es mantenen en nivells molt semblants respecte a l’exercici anterior (43%).
Malgrat aquesta recuperació, la fecunditat (el nombre de fills per dona) segueix en nivells molt baixos. L’indicador conjuntural es va situar en 1,08 fills per dona, lleugerament per sota de la dada del 2024 (1,09) i molt lluny del màxim assolit el 2008, quan es van registrar 1,53 fills per dona. A més, l’edat mitjana de les mares continua augmentant. El 2025, la maternitat es va produir, de mitjana, als 32,8 anys, mentre que el naixement del primer fill va arribar als 31,8 anys, xifres superiors a les registrades l’any anterior (32,6 i 31,5 anys, respectivament).
Per àmbits territorials, el Penedès va ser la zona amb més increment percentual de naixements, amb un creixement del 2,4%, seguit de Ponent (1,8%) i l’àrea metropolitana (1,7%). En canvi, el nombre de naixements va descendir a les Terres de l’Ebre (- 6,6%), les comarques centrals (- 5,0%), l’Alt Pirineu i Aran (- 2,0%) i el Camp de Tarragona (- 0,9%). Segons el lloc de naixement de la mare, el 48,5% dels nadons van ser fills de dones nascudes a la comunitat, mentre que el 46,3% van correspondre a mares nascudes a l’estranger i el 5,2% a nascudes a la resta d’Espanya.
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