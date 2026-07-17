agressió sexual
El pederasta de La Salle entra a Brians més de sis anys després de la denúncia
Víctor Planas, a més de complir una dècada de presó, haurà d’estar sis anys en llibertat vigilada i no podrà acostar-se a la seva víctima durant 15 anys.
Guillem Sánchez
El pederasta Víctor Planas (Barcelona, 1973), exprofessor de l’escola de La Salle Bonanova de Barcelona i de l’Escola Viaró de Sant Cugat, ha ingressat finalment a la presó aquest dilluns 13 de juliol. Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, Planas, es va presentar a primera hora del matí al Centre Penitenciari de Brians 2, que compta amb un mòdul específic per a agressors sexuals, per començar a complir la condemna per agredir sexualment un exalumne de La Salle Bonanova. El Tribunal Suprem havia ratificat la sentència de 10 anys de presó recentment. Planas, que també té una altra causa oberta per abusos sexuals a un altre menor del Viaró de Sant Cugat del Vallès, trepitja la cel·la més de sis anys i mig després de la primera denúncia.
Planas, a més de complir una dècada de tancada, haurà d’estar 6 anys en llibertat vigilada, no podrà acostar-se a la víctima – ni contactar amb ella – durant 15 anys i haurà de pagar-li 40.000 euros en concepte d’indemnització. Planas va seduir la mare del noi, amb qui va començar una relació sentimental, i, entre 2010 i 2012, de "forma continuada", va agredir sexualment el menor d’11 anys sobre el qual tenia un poder gairebé absolut. Planas, al convertir-se en parella de la seva mare, compartia domicili amb la seva víctima, era professor de la seva escola, era el seu entrenador de futbol i també era vigilant en l’hora de l’esbarjo escolar.
Gràcies a aquest poder, la sentència remarca que Planas va aconseguir que la víctima depengués "emocionalment" d’ell. Si el noi es resistia als seus abusos, Planas s’enfadava amb ell: "El mirava de forma agressiva, no li parlava o fins i tot ho apartava dels entrenaments (de futbol)". Aquesta conducta va provocar que el menor sentís por constant "del seu rebuig". Generant aquest clima, Planas va poder dominar-lo per agredir-lo sexualment als vestidors de l’escola –dels quals tenia les claus–, al seu domicili o durant sortides vacacionals. El 2020, la víctima, quan ja havia complert els 20 anys, va denunciar el seu padrastre.
Acomiadat per sospites
A la universitat, Planas va triar la carrera de Magisteri i, després d’una etapa de mestre a l’Escola Viaró Global School de Sant Cugat (de l’Opus Dei), va obtenir una plaça de docent a La Salle, una escola on ja manava a la seva secció de futbol. De l’Escola Viaró no havia marxat voluntàriament. Després de les denúncies, aquest diari va descobrir que Planas havia sigut acomiadat perquè l’escola sospitava del seu comportament. Però a La Salle va seguir en contacte amb menors. "Si volies jugar a futbol, havies d’anar a parlar al despatx del Víctor", van explicar exalumnes de La Salle contactats per aquest diari el 2020, quan EL PERIÓDICO va destapar que Planas estava sent investigat pels Mossos.
Els abusos sexuals de Planas a l’exalumne de l’escola Viaró seran jutjats pròximament. Planas acudirà a l’Audiència de Barcelona en un furgó policial traslladat des de la cel·la de Brians 2. L’advocada Cristina Serra Viu, que representa la víctima d’aquest centre de Sant Cugat, sol·licita 14 anys de presó per aquests abusos. Aquests delictes van succeir suposadament el 2003, abans que els de La Salle, quan la víctima del Viaró tenia 13 anys.
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