violència infantil
La pediatra del CAP no va veure lesions en el nadó maltractat
Un dels metges declara, com van fer al seu dia altres col·legues, que mai havia vist unes ferides anals similars en un nadó de sis setmanes.
J. G. Albalat
La pediatra del CAP Roger de Flor que va atendre el nadó maltractat a Barcelona no va detectar lesions anals en el petit tres dies abans del seu ingrés, el 16 de març passat, a l’Hospital Vall d’Hebron, per la qual cosa es van haver de produir entre aquesta visita al centre mèdic i la seva hospitalització posterior. Així ho han declarat aquest dijous davant del jutge que investiga el cas la metge i la infermera de l’ambulatori que van examinar el lactant, segons fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. El pare del nadó continua a la presó, acusat de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual amb penetració. La mare, que també va ser detinguda el 18 de març, es troba en llibertat amb càrrecs després que l’Audiència de Barcelona acordés excarcerar-la.
Els pares del nadó, que tenia sis setmanes de vida quan va ingressar a la Vall d’Hebron, van acudir per primera vegada al CAP Roger de Flor el 10 de març per a la revisió corresponent al primer mes de vida. Durant aquest examen, la pediatra li va detectar un hematoma a l’escrot. Per avaluar-ne l’abast, la facultativa va derivar aquell mateix dia el petit a l’Hospital de Sant Pau, on havien de realitzar-li una ecografia davant la sospita que pogués patir algun trastorn de coagulació. Segons van explicar els progenitors, l’hematoma podia haver sigut provocat per una bossa d’orina que li havien col·locat anteriorment al nadó a l’Hospital del Mar.
Tres dies després, el 13 de març – aquesta segona visita no havia transcendit fins al moment –, els pares van tornar a l’ambulatori per conèixer els resultats. La doctora que ha comparegut davant del jutge ha assegurat que, a l’examinar el petit, no va detectar en cap moment les fissures anals que els metges de la Vall d’Hebron van trobar tres dies més tard. D’aquesta declaració es desprèn la hipòtesi que les lesions es van produir entre el divendres 13 i el dilluns 16 de març. Tant la pediatra com la infermera han volgut deixar clar davant el jutge que en cap moment van considerar que poguessin trobar-se davant un cas de violència infantil. Segons elles, els pares es van comportar amb total normalitat, cosa que va dissipar qualsevol tipus de sospita.
El 13 de març, en la segona visita, els especialistes de Sant Pau van realitzar diverses proves al nadó i el van enviar a casa, on va estar durant tot el cap de setmana. El dilluns 16, els pares el van portar de nou al mateix hospital. Aquell dia, els sanitaris de Sant Pau van detectar que el nadó tenia una fractura de fèmur i hematomes genitals. Va ser llavors quan es van activar les alertes i el menor va ser traslladat de forma immediata a la Vall d’Hebron, centre de referència en violència infantil. Allà li van practicar més proves i van comprovar que presentava lesions antigues que havien passat inadvertides, com fractures a les costelles i una forta contusió al front.
A causa de la fractura de fèmur, el nen no podia ser mobilitzat amb facilitat, per la qual cosa els metges van tardar unes hores a efectuar-li un examen complet. Durant aquesta exploració, els facultatius van detectar les fissures anals. El 18 de març, dos dies després de l’ingrés, es va activar el protocol contra la violència infantil. Els pares van ser detinguts al mateix hospital.
Diverses hipòtesis
Precisament, dos dels metges que van atendre el nadó a la Vall d’Hebron, un traumatòleg i un radiòleg, han corroborat també davant del jutge les lesions que patia el nadó, de les quals encara es desconeix l’abast neurològic i fisiològic. El radiòleg ha explicat que, al llarg de la seva trajectòria professional, mai havia vist unes ferides anals com les que presentava el nen. Respecte a la lesió al fèmur, els especialistes han plantejat diverses hipòtesis. Entre elles, que podria haver sigut provocada per una caiguda.
El petit, no obstant, no presentava només aquesta lesió. També se li van detectar fissures anals, fractures a les costelles i un fort cop al cap que podria haver sigut causat per un sacseig violent. Està previst que avui declarin els metges de Sant Pau.
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