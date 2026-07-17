Turisme
Una de cada set persones a Barcelona a l’agost és turista
Si bé és cert que el 2025 van visitar la ciutat sis turistes per habitant (gairebé 11 milions), aquests es van distribuir al llarg de l’any, no van estar tots junts en un únic dia
Ona Sindreu
Quan l’aeroport de Barcelona-el Prat ja ha superat la xifra de passatgers de l’any passat, segons dades d’Aena del maig, les xarxes socials de partits com els Comuns han compartit una estadística alarmant: a Barcelona hi ha 916 turistes per cada 100 barcelonins. Altres usuaris ho han exemplificat amb un vagó del metro: per cada seient per a residents, n’hi ha nou per a turistes. En realitat, l’estadística de l’INE no és tan gràfica. Si bé és cert que el 2025 van visitar Barcelona sis turistes per habitant (gairebé 11 milions en total), aquests es van distribuir al llarg de l’any: no van estar tots junts en un únic dia.
Però, llavors, ¿quants turistes hi ha a Barcelona un dia qualsevol? Prenent com a referència l’estadística experimental de l’INE que mesura entrades i sortides a cada municipi i mes a partir de dades de telefonia mòbil, i creuant-la amb el nombre mitjà de pernoctacions, que varia segons origen i destinació, el resultat és més moderat.
A Barcelona, un dia qualsevol del mes d’agost, el 12,4% de les persones que es troben a la capital són turistes. Concretament, l’agost passat hi van arribar 920.000 visitants que van fer 6,5 milions de pernoctacions. Això significa que a Barcelona hi havia, de mitjana, 209.000 turistes cada dia. Tenint en compte que una setena part dels residents censats estaven de vacances, segons la mateixa estadística de l’INE, el resultat és que en un dia mitjà hi havia 1,7 milions de persones dormint a la ciutat: un turista per cada set locals.
És el mes més massificat, ja que un dels pics d’arribades coincideix amb el pic de sortides: arriben gairebé un milió de turistes just quan una part important dels residents se n’han anat de vacances. El juny, el juliol i l’octubre es mantenen menys d’un punt per sota: la temporada alta realment dura més de mig any.
Malgrat la proporció de turistes a la capital, el cert és que altres territoris de Catalunya s’omplen molt més de turistes, tenint en compte els seus censos locals. Per cada resident del Port de la Selva (Alt Empordà), en el dia mitjà d’agost hi ha 5,4 estiuejants provinents d’altres províncies d’Espanya o, especialment, de França. Més al sud, a Pals (Baix Empordà), on hi ha censades 2.500 persones, cada dia d’agost hi ha al poble més de 10.000 visitants de mitjana.
La Costa Brava
Com aquests dos pobles, les comarques de la Costa Brava són algunes de les que més noten l’augment de població durant l’estiu. En un dia qualsevol d’agost, prop del 50% de totes les persones que dormen a les comarques de l’Empordà són turistes, uns percentatges que es disparen fins a superar el 80% en alguns municipis costaners.
Al sud, a la Costa Daurada, comarques com el Tarragonès o el Baix Penedès també se’ls acosten, amb més del 30%. Dues de cada tres persones que trepitgen Salou un dia mitjà d’agost venen de fora. El 40% d’ells, d’altres països d’Europa (principalment britànics), i un altre 40%, d’altres punts de Catalunya.
Tot i que amb menys turistes, alguns pobles del Pirineu també se situen entre les primeres posicions de la taula: les seves reduïdes poblacions locals es veuen multiplicades en la temporada alta. A Valls de Valira, a l’Alt Urgell, la seva població habitual es multiplica per cinc en un dia mitjà d’agost. Un altre exemple és Das, a la Cerdanya, comarca on una de cada dues persones està visitant de fora. A Aran, el 53% de les persones que dormen al territori en un dia d’agost són turistes. És la comarca amb el percentatge més elevat, i encara ho és més al gener, en plena temporada d’esquí: amb el 56%.
Aquestes dades, del 2025, podrien ser més elevades el 2026 si la tendència ascendent de les arribades a Barcelona-el Prat en els primers cinc mesos de l’any es manté durant l’estiu. L’any passat, en què es va batre el rècord de turistes, l’aeroport va registrar 21,9 milions de passatgers en els primers cinc mesos. Aquest 2026 ja es va superar aquesta xifra en més d’un milió. Només aquest maig van arribar o van sortir 5,5 milions de passatgers, el rècord aquest mes.
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