Calor extrema
L’Aemet avisa d’una nova onada de calor a partir de dimarts
La tercera onada de calor de l’estiu deixarà temperatures extremes en àmplies zones del país, amb màximes que podrien arribar als 45 graus
EFE
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) avisa d’una nova onada de calor a partir de dimarts 21 que es podria prolongar almenys fins al dijous 23 de juliol.
L’àmbit geogràfic de la que seria la tercera onada de calor de l’estiu és el terç sud-oriental, vall del Guadalquivir, vall de l’Ebre, depressions del nord-est, valls del Pirineu i interior de Mallorca.
En aquestes zones les temperatures podrien arribar a valors extrems, i fins i tot puntualment a 44 o 45 graus dimecres i dijous.
El patró de bloqueig, que actualment està donant lloc a temperatures molt elevades a la meitat oriental peninsular, tornarà a reforçar-se al llarg d’aquest cap de setmana amb l’establiment d’una dana a l’oest de la península ibèrica.
Aquesta circumstància, unida a la presència d’una circulació anticiclònica en nivells mitjans i alts sobre el nord de l’Àfrica, permetrà el moviment d’una massa d’aire càlid, sec i amb pols en suspensió situant-se sobre bona part de la Península i les Balears.
S’espera un ascens progressiu de les temperatures que ha començat aquest dissabte, fins a arribar a valors molt elevats durant la primera meitat de la setmana vinent, especialment en punts del terç sud i sud-est peninsular.
Les nits també molt càlides
Així, s’espera un nivell de perill important durant les hores centrals, especialment en activitats a l’aire lliure i per a persones vulnerables (edat avançada, malalties cardiovasculars), amb nits que seran també molt càlides.
Demà diumenge els ascensos tèrmics més importants es donaran al terç nord i la meitat oriental peninsular, amb pocs canvis a la resta, podent arribar als 40 graus en punts del sud-est, així com amb menor probabilitat a l’ interior de Mallorca.
A partir del dilluns 20 s’espera que continuï la tendència ascendent de les temperatures a la Península.
Destacaran aquells valors de la vall de l ’Ebre i depressions del nord-est, així com en litorals i prelitorals del sud-est, amb pocs canvis a la resta.
Les màximes podrien arribar als 38-40 graus a la vall de l’Ebre i depressions del nord-est i est de Castella-la Manxa, els 39-41 en el curs alt i mig de la vall del Guadalquivir, conca del Genil i interior de Mallorca, i els 40-42 graus en punts de l’interior del terç sud-est.
Si bé aquest dia no s’inclou dins del període d’onada de calor, no es descarta que pugui acabar ficant-se, si la nova informació li dona suport, precisa l’Aemet en el seu avís especial.
Durant el dimarts 21, els ascensos es generalitzaran a pràcticament la totalitat peninsular, amb descensos lleugers en punts de la Ibérica, litorals del llevant i el nord-est de Mallorca.
Així, s’espera que sigui el primer dia de l’onada de calor, amb temperatures màximes que arribaran als 39-41 graus a la vall de l’Ebre i depressions del nord-est, est de Castella-la Manxa, curs alt i mitja de la vall del Guadalquivir i interior de Mallorca.
Els 40-42 graus a la conca del Genil i els 41-43 en punts de l’interior del terç sud-est, podent superar-se localment els 44.
El dimecres 22 es repetiran ascensos tèrmics, però aquesta vegada centrats sobre el quadrant sud-occidental, on podrien ser localment moderats.
Es preveu repetir els 39-41 graus a la vall de l’Ebre o els 40-42 a la vall del Guadalquivir, així com a la conca del Genil. La zona més afectada, el terç sud-est, on s’esperen 41-43 graus en punts de l’interior, podent superar-se localment els 44.
Durant el dijous 23 persistirà la situació de bloqueig, amb nous ascensos aquesta vegada centrats sobre litorals d’ Alborán i terç sud-est, que se sumaran als registrats en dies anteriors, i descensos importants únicament a l’interior de Mallorca.
S’espera que aquest sigui el dia àlgid de l’onada de calor, amb valors, per exemple, de 40-42 a la vall de l’Ebre i depressions del nord-est, i els 42-44 al terç sud-est, superant-se els 45 graus localment.
L’agència recorda que el nivell de perill d’incendi augmentarà aquesta setmana de nou fins a situar-se en valors extrems, cosa que anirà acompanyat de possibles tempestes vespertines seques en àrees de muntanya
A partir del divendres 24, i de cara al cap de setmana, s’esperen descensos tèrmics generalitzats, si bé la incertesa és molt elevada. Per tant, no es descarta que l’onada de calor pogués prolongar-se més enllà del dia 23, adverteix l’Aemet.
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