Aiguamúrcia i Querol es querellaran contra l’autor dels incendis
Jan Magarolas
La impotència i l’enuig pel bosc cremat donen pas a l’acció. Els ajuntaments d’Aiguamúrcia i Querol, a l’Alt Camp, es querellaran contra el presumpte autor dels múltiples incendis que hi ha hagut a la zona en tot just una setmana, en cas de confirmar-se que es tracta d’un individu. Els alcaldes dels dos municipis lamenten la "cicatriu" que han deixat els focs i l’afectació humana i mediambiental que suposaran: "El terreny és la nostra vida". Entre el 8 i el 16 de juliol els Bombers han treballat en l’extinció de cinc incendis: quatre a Aiguamúrcia (l’últim, dijous) i un a Querol. L’acumulació de focs en una mateixa zona i en tan poc temps fa pensar en una causa humana, com ja va avançar la consellera d’Interior, Núria Parlon, dilluns; els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals, amb una investigació oberta, treballen amb aquesta hipòtesi i fonts policials van confirmar a aquest mitjà el possible piròman en sèrie.
Els ajuntaments més afectats es posaran d’acord per personar-se com a acusació popular, en el cas que es confirmi l’extrem del piròman. "Ho tenim claríssim, han posat en risc constant els boscos, això és pur terrorisme i un intent d’homicidi. No soc advocada ni tècnica però els incendis han posat en perill la població. Anirem a totes", assegura l’alcaldessa de Querol, Roser Burzón. Explica que en un dels incendis, les flames van arribar "a 10 o 15 metres dels habitatges de Bonany, ¿què hauríem fet si arriben a agafar un veí? No té perdó".
Una versió similar expressa l’alcalde d’Aiguamúrcia, Òscar Sendra: "Si es confirma que han sigut provocats, hi ha d’haver un bon càstig, els incendis estan afectant tot el territori i la vida de moltes persones". Aiguamúrcia calcula que, als múltiples focs, s’han calcinat prop de 250 hectàrees de terreny.
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