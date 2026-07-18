Sector en expansió
BCN preveu 14.000 llits en residències d’estudiants
Vuit projectes en marxa aportaran 2.436 noves places a la ciutat
Cada curs arriben més de 43.000 alumnes internacionals, un creixement anual que arriba al 4,8%
Patricia Castán
Dos mesos abans que no comenci cada curs universitari s’enfila la cerca d’allotjament de milers d’estudiants desplaçats a Barcelona. El pic anual de demanda s’afegeix aquest estiu a la falta d’habitatge de lloguer que pateix la ciutat. En aquest escenari, les residències d’estudiants s’han convertit en un fenomen creixent els últims anys. L’oferta augmentarà a curt termini en 2.436 places mitjançant vuit nous projectes en marxa. Se sumaran als 11.352 llits que ofereixen les 70 instal·lacions avui operatives, segons dades municipals. Tot i així, el nou total de gairebé 14.000 llits farà curt per a les necessitats de la capital catalana, segons defensen els operadors i les principals consultores immobiliàries. Malgrat la diversitat de models i mides, és freqüent que els grans grups sumin residències repartides sobretot per les zones pròximes a centres universitaris i vegin en la capital catalana un ampli horitzó de negoci.
El Pla de Foment de les Estades Acadèmiques i la Mobilitat Internacional per Motius d’Aprenentatge que va impulsar fa quatre anys l’Ajuntament en col·laboració amb algunes universitats va destacar entre els objectius atraure alumnes internacionals, millorar l’allotjament assequible, crear una oficina d’atenció a la comunitat universitària estrangera i celebrar un gran acte de benvinguda d’inici de curs.
Però en un context de crisi habitacional, amb preus de lloguer disparats i plena efervescència dels pisos compartits d’adults que no poden accedir a un habitatge personal, la creixent presència d’estudiants internacionals implica un repte afegit. No hi ha xifres exactes sobre el volum d’aquests alumnes, que l’Ajuntament ja va estimar llavors en uns 30.000 amb dades d’universitats, sobre un total d’uns 236.000 universitaris (Idescat) i uns 51.500 alumnes de màsters. Als forans s’hi afegeixen els estudiants d’altres punts de Catalunya o Espanya.
Stefano Somoggi, director d’Investment Properties Alternative Living Sector de la consultora CBRE, emfatitza que la mobilitat dels estudiants forans ha crescut sense parar en l’última dècada, a un ritme del 4,8% anual, molt superior al de l’alumnat general, fins a prop de 43.600. En els informes calculen que la necessitat total de places d’allotjament és d’unes 85.000, de manera que "la taxa de cobertura és molt baixa", fins i tot sumant-hi les de l’àrea metropolitana. Estima que el 2028 entre Barcelona i municipis de l’entorn l’oferta total vorejarà 22.000 llits. La tesi del dèficit d’instal·lacions coincideix amb les anàlisis d’altres consultores, com Savills i Cushman Wakefield.
En tot cas, des del 2021 fins ara la inversió del sector PBSA (en les sigles en anglès) en allotjament especialitzat per a estudiants a Barcelona ha arribat a 1.479 milions d’euros, gairebé la meitat dels quals es va concentrar el 2025. Comporta el 20% de la inversió a Espanya, segons les dades de CBRE.
Preus desiguals
Els estudiants poden triar entre diferents tipologies d’allotjament, però les dificultats i dèficit d’oferta pels canals tradicionals (habitacions en pisos d’estudiants o petits pisos individuals) ha propulsat l’opció de les residències, amb preus que solen anar de 700 a 1.300 euros per persona i mes, en funció de si es tracta de cambres individuals o dobles en residències privades. Aquests imports poden baixar a la meitat en el cas de places concertades mitjançant convenis amb universitats i centres acadèmics. Empreses com Resa, Livensa Living o Yugo han anat ampliant la cartera a diversos barris i estan a punt d’estrenar edificis. També tenen pes a la ciutat el grup Mestral, així com Aparto, la plataforma internacional d’Hines especialitzada en allotjament per a estudiants i estades flexibles, amb 1.616 llits.
Aquest àmbit educatiu ha fet detonar durant els últims anys un increment de llits i projectes, en un moment en què molts inversors busquen alternatives a l’habitatge per la seva forta regulació a Catalunya. Les dades que fa anar l’Ajuntament recullen vuit residències d’estudiants en marxa, amb 2.436 places confirmades, la majoria de les quals estaran a punt abans d’acabar el 2027. El bloc de més dimensions serà el que se situarà al número 339 de la Meridiana (616 places), seguit per un altre per a 510 estudiants al carrer de Sinaí, 7, i el que està a punt d’obrir a Paral·lel, 25 (418 places). Una mica més petits són els projectes del carrer del Perú, 152 (250 persones), l’avinguda de Mare de Déu de Montserrat, 213 (248 estudiants), Peracamps, 8 (116), Cid, 11 (119 llits), Meridiana, 236 (140), i Viriat, 37 (22).
Per zones, l’impuls més ampli se l’emporten les àrees de la Sagrera, Horta-Guinardó i Sants-les Corts, segons les dades de la consultora Grup Albió, que també destaca que la regió metropolitana sumarà 1.175 places més a curt termini, sobretot a prop de la UAB.
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