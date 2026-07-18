seguretat durant les vacances
Els Mossos activen el seu màxim reforç d’estiu amb 1.300 nous agents
El pla inclou més drons i pressió contra armes i multireincidents. La policia utilitzarà imatges en directe per controlar les aglomeracions i posarà el focus en zones de lleure, festivals, festes majors, el litoral, el Pirineu i l’AP-7.
Drons i policies permetran als centres de control veure operacions en directe
Germán González
La seguretat no es pren vacances en època estival, al contrari s’intensifica atès l’augment del nombre de visitants i de la mobilitat. Amb aquesta premissa han dissenyat els Mossos d’Esquadra el seu pla d’estiu, amb una estratègia de protecció de la ciutadania, lluita contra la multireincidència i contra les armes blanques a la via pública. Per a això compten amb 1.300 agents nous que s’incorporen en pràctiques a inicis d’agost i que aniran destinats a les unitats de seguretat ciutadana. Es tracta de la promoció més nombrosa d’agents sortits de l’Escola de Policia en els tres últims anys, ja que el 2025 van ser 733 agents i el 2024, uns 850. D’aquesta manera, la policia catalana comptarà amb gairebé 21.000 efectius, la xifra més alta fins ara. La previsió és que el 2030 la plantilla sigui de 25.000 agents.
"La distribució operativa d’aquests nous efectius es farà en funció de les necessitats territorials que hi ha a cada comissaria del cos, tot i que la intenció és que facin tasques de seguretat ciutadana", ha explicat a EL PERIÓDICO el comissari David Boneta, cap de la Comissaria Superior Territorial de la policia catalana.
En el marc del reforç d’agents, la policia destinarà 800.000 euros a pagar les hores extra que facin els agents. "Són mesures que impliquen un important reforç de l’àmbit de la seguretat ciutadana a tot Catalunya", remarca el comissari.
Entre les novetats del pla d’estiu, el comissari Boneta ha remarcat que als centres de comandament policials s’incorporaran la transmissió de les imatges captades per drons i per les càmeres de seguretat unipersonals que porten els agents. "Podrem tenir en directe actuacions que es fan al carrer", ha assenyalat el comissari. Aquesta tecnologia la van estrenar els Mossos durant la visita del papa León XIV a inicis de juny per garantir la seguretat durant els dies que va ser a Catalunya.
David Boneta també ha remarcat que el pla d’estiu "és molt transversal", ja que implica diverses unitats de Mossos, però també es coordina amb policies locals i efectius de la seguretat privada, principalment en zones de lleure, per millorar la prevenció.
Canvi d’hàbits
El comissari també ha afegit que aquesta seguretat s’adapta als canvis de costums turístics de la ciutadania. Abans la majoria d’estiuejants es concentraven al litoral però ara molts van cap a l’interior a destinacions de muntanya. Per això, la distribució d’agents es fa per tot el territori per reforçar les tasques preventives, tant al litoral com al Pirineu. A més, els Mossos també reforçaran la vigilància en "punts sensibles" com estacions de transport, nòduls de comunicació, festivals de música o espais d’oci, com festes majors. A tots els llocs on hi pugui haver aglomeracions de gent, la policia activarà unitats especials, com la de drons. El comissari ha destacat que aquestes aeronaus són "una eina eficaç que ja forma part de la capacitat operativa quan es preparen dispositius", ja que els permet tenir controlades des de l’aire concentracions.
Juntament amb ells també hi haurà policies de paisà i unitats d’Ordre Públic, com l’ARRO o la Brigada Mòbil, que han d’ubicar-se en punts en els quals s’esperen multituds, com localitats de la Costa Brava, Barcelona o el litoral de Tarragona. Aquests agents han de tenir un efecte dissuasori davant comportaments incívics però també per la presència de la criminalitat que aprofiten aquestes aglomeracions per delinquir, principalment amb furts i robatoris.
Els Mossos també han detectat la presència de més delinqüents que venen a actuar Catalunya coincidint amb l’època estival. "Els turistes són un objectiu", assenyala Boneta i afegeix que el visitant "ve aquí, es relaxa, està amb la família i baixa l’autoprotecció que té als seus llocs de residència".
Per això, és fonamental també la presència d’agents de paisà que puguin detectar i detenir aquests criminals in fraganti. El comissari Boneta també ha remarcat que els dispositius Kanpai o Daga, contra la multireincidència i les armes respectivament, s’intensificaran els mesos d’estiu i que es faran per tot el territori català. "Portem 330 kanpais (des de fa un any i mig) i ara farem més, ja que hi ha més activitat de gent al carrer", ha destacat.
Més investigació
Els Mossos també reforçaran unitats específiques, com la d’investigació per provar de desarticular les xarxes organitzades que compren i distribueixen productes falsificats que després arriba als venedors ambulants que són a moltes zones turístiques. A més, també hi haurà més agents de la Divisió de Trànsit tenint en compte el fort increment de mobilitat a les carreteres que hi ha coincidint amb els desplaçaments per vacances.
En aquest sentit, els Mossos mantindran el Kanpai Pista que van posar en marxa a inicis d’any per acabar amb els lladres a l’AP-7 i incrementar "la percepció de seguretat" dels visitants que circularan de passada per aquesta via, segons el comissari. Els agents estaran atents tant a aquests delictes com a comportaments de risc dels conductors que poden provocar accidents mortals.
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