El foc descontrolat d’Aragó podria causar més desallotjaments
El sinistre, que es va originar a Orés, província de Saragossa, avança desenfrenat per barrancs i paratges d’alt valor turístic i paisatgístic, i ja supera les 14.000 hectàrees calcinades.
La poca cobertura complica la feina en una zona que inclou un perímetre de 60 quilòmetres
David Chic
Un poble "negre" envoltat de flames. Un panorama "desolador". Aquesta és la dura imatge d’Uncastillo (Saragossa) en la segona jornada d’intensa lluita contra les flames. Gairebé sense cobertura i lluny del centre de comandament de l’incendi, situat a Farasdués, els veïns que, de manera voluntària, es mantenen al poble desallotjat, col·laboren amb l’avituallament dels equips d’extinció. Una sensació que comparteixen amb la resta dels municipis amenaçats a la zona, amb especial incidència a Luesia, localitat que ahir a la nit estava completament assetjada.
L’incendi de Las Cinco Villas porta camí de convertir-se en una de les grans tragèdies forestals d’Aragó. Amb més de 14.000 hectàrees calcinades, el foc avança descontrolat pels barrancs d’una zona natural d’alt valor turístic i paisatgístic en què només se salven alguns pollancres als llocs que guarden més humitat. El conseller d’Interior del Govern d’Aragó, Roberto Bermúdez de Castro, va admetre ahir que la comunitat s’enfronta a l’"incendi més complex que ha tingut en els últims anys", per una combinació de factors com "canvis en el temps, l’entorn de l’incendi i les terres de cultiu". El director tècnic d’extinció, Alfonso González, va informar que els mitjans desplegats a Luesia, ja desallotjada, treballaran sense parar les pròximes hores per protegir el nucli urbà del municipi i evitar afeccions als domicilis, perquè "pràcticament", va observar, "està arribant el foc allà".
"Torneu enrere, aquesta zona no és segura", ordenen els responsables de Protecció Civil a la carretera que uneix Uncastillo amb el nucli amenaçat a cinc tractoristes que busquen reforçar els tallafocs. El foc avança amb força després de superar la cresta que el separa del riu Arba de la zona on es troba el pou de Pígalo. Les flames van saltar en diverses ocasions la via, cosa que va fer encara més complexa l’extinció. "Això és una puta merda, però és el que hi ha", diu un d’ells. "Nosaltres no podem fer res, no s’hi pot fer res", explica amb impotència l’agricultor Javier Garín, provant de coordinar els treballs.
La falta de cobertura complica les anades i vingudes en una zona negra i arrasada que inclou més de 60 quilòmetres de perímetre. Els agents de Protecció de la Natura assumeixen el desgast a què s’enfronten, sabent que sobre el terreny està desplegada la màxima potència d’atac que hi permet haver per fer front a aquest i la resta dels incendis que s’han desencadenat a l’Aragó en una de les jornades més tràgiques que es recorden. "Fa més de tres dies que els equips treballen sense parar", explica enmig d’un crepitar de flames que impressiona.
El director d’extinció va precisar que els problemes més greus i el gruix dels treballs es concentren a la part nord de l’incendi, ja que a la zona sud i el flanc esquerre la situació està més controlada, "sense arribar a estar del tot encara apagat, sens dubte, ni de bon tros". Va reincidir així que el risc més gran està actualment a la part nord i que encara existeix el perill que l’incendi s’estengui "molt més" i es converteixi així "en un dels més grans d’Aragó dels últims anys".
Voluntaris de la comarca
Els voluntaris van arribar de tota la comarca, atenent els focus que s’aviven en tot el perímetre d’Uncastillo. El vent i la calor sufocant no donen treva. "Els mitjans aeris són fonamentals, això estarà tota la tarda així", indica un dels coordinadors de voluntaris, Jesús Aznárez.
Els hidroavions carreguen als embassaments de Yesa i San Bartolomé, els helicòpters poden fer-ho en basses més modestes com la d’Anás. L’incendi que es va originar a Orés està provocant grans danys a tota la comarca i encara manté desallotjats els nuclis d’Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo i Petilla de Aragón. Cinc carreteres impedeixen l’accés a la zona afectada.
Sobre les previsions per a les pròximes hores, Bermúdez de Castro va alertar d’"un vent absolutament boig en les pròximes 24 hores" i que pot arribar a "provocar que en sectors on el foc està aparentment més tranquil, es pugui activar". El conseller d’Interior va recordar que estan "preavisats" els municipis de Longás, Isuerre, Biel i Lobera d’Onsella: "Han d’estar alerta per si es decretés el seu confinament o desallotjament".
Jesús Vajillero, un altre dels agricultors, destaca la gran preocupació que es viu en tots els camins. "Ara el més fonamental és el repartiment d’aigua i que tothom sigui prudent", diu. Els avisos pels walkies adverteixen de les zones on s’aviven les flames. Ningú està segur encara a l’àrea que controlen els equips de l’Infoar. En total el dispositiu format per uns 450 efectius, més de 30 mitjans aeris i més de 300 militars de la Unitat Militar d’Emergències (UME) se centren a consolidar el perímetre de l’incendi forestal i vigilar especialment el flanc dret.
L’incendi encara avui una nova jornada molt complicada fora de la capacitat d’extinció centrant els treballs a mantenir les flames fora dels pobles, cosa que s’ha aconseguit parcialment.
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