Les obres del pont del Petroli de Badalona es faran des del mar
Gerardo Santos
A partir d’aquest divendres, els veïns de Badalona i aquells que s’acostin a disfrutar de les platges de la ciutat veuran com una enorme infraestructura marítima s’ha instal·lat al costat del Pont del Petroli, per emprendre les obres de reforma d’aquest emblema de Badalona, partit en dos des del temporal Gloria, el 2020. .La ‘pontona’, de 450 metres quadrats, ha sigut remolcada per una petita embarcació des del port de Badalona aquest divendres al matí, des d’on ha recorregut el quilòmetre i mig per les aigües de la costa badelonesa: "Aquest és un pas realment important per tornar a tenir aquest símbol de ciutat arreglat perquè el disfrutin tots els veïns", ha declarat el tinent d’alcaldia de Territori, Daniel Gracia, que ha assegurat que la inauguració del Pont del Petroli continua marcada per a la pròxima tardor. Les obres, cofinançades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona, tenen un pressupost de 4.082.786,64 euros.
Sobre la plataforma, de 30 metres de llarg per 18 d’ample, destaca una grua d’unes 20 tones de pes que servirà per, "a tall d’un lego", anar col·locant les peces, que durant un any s’han anat construint en marina seca, al pont. Són molt més lents els preparatius que el que serà el muntatge", ha declarat el gerent de l’AMB, Ramon Torra, que també ha assistit al trasllat de l’enorme estructura. La ‘pontona’ disposa de quatre grans pilars que li serveixen per ancorar-se al fons marí, d’uns 15 metres de llarg.
Accés prohibit
Així, a partir d’aquest divendres, queden abalisades, tant a la sorra com a l’aigua, sengles zones on es prohibeix l’accés a veïns o banyistes. El regidor Gracia insisteix que malgrat emprendre les obres en aquestes dates suposa un perjudici evident per als usuaris de la platja, "les obres es fan a l’estiu perquè hi ha menys risc de temporal". "Demanem comprensió, valdrà la pena", ha conclòs Gracia.
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