infraestructura
El mercat de l’Abaceria tornarà a travessera de Gràcia a l’octubre
La instal·lació recuperarà el seu emplaçament original després de vuit anys d’exili al passeig de Sant Joan, per les obres de modernització. Els comerciants es mostren entusiasmats amb la tornada.
Alma Rodelgo Llasat
El mercat de l’Abaceria es traslladarà a travessera de Gràcia a finals d’octubre. Tot i que la mudança arribarà uns mesos més tard de l’anunciat, els permetrà recuperar la seva ubicació original després de vuit anys d’exili. La majoria dels comerciants a la gran carpa provisional del passeig de Sant Joan, on operen des d’aleshores, es mostren optimistes davant aquest canvi, tot i que la situació de cada venedor és diferent. D’una banda, hi ha persones com Mireia Cases, de la parada Anna i Roger, que porten tota la vida treballant allà: "Jo em moro per anar", afirma il·lusionada. De l’altra, es donen casos de paradistes que es jubilaran abans de la mudança, com Josep Carles, responsable de Bartollins, que admet que veurà "des de fora" el mercat renovat. També hi ha qui es mostren menys entusiasmats, com Ramon Pons, de J. Pons, desenganyat amb la professió: "Jo torno al cor de Gràcia perquè he de seguir endavant".
Segons han ressaltat a aquest diari alguns dels comerciants, el nou mercat destacarà per la seva "modernitat". L’equipament comptarà amb un aparcament que "facilitarà més accessibilitat al mercat per al client", així com un supermercat Consum. Els paradistes també remarquen la creació d’una plaça amb vegetació que, segons Cases, fa que el mercat sembli "un centre comercial". En aquests moments, els comerciants ja poden visitar el mercat de Travessera en construcció, "una vegada demanada la cita prèvia a la directora", ben calçats i equipats per respectar les mesures de seguretat requerides. És més, els comerciants ja saben la posició exacta que ocuparan al nou mercat. La ubicació de les botigues és determinant per al negoci i ja hi ha qui celebra que la seva parada serà més cèntrica del que està ara al passeig de Sant Joan, com Andrea Estévez, de Llegums Ràfols, que calcula que les seves vendes augmentaran. Al contrari, Pons està descontent amb la ubicació que ocupa actualment dins del mercat. En realitat, no li encanta estar al passeig, que recorda que no està "al centre" de Gràcia. A la carpa de Sant Joan el tipus de client i de consum ha canviat: "Aquí només hi ha targetes, ja no hi ha efectiu". A més, lamenta la pèrdua de sinergies amb la vida cultural del barri durant aquests anys: "Hem perdut Sant Medir i les Festes de Gràcia".
Si hi ha una cosa amb què tots els comerços hi estan d’acord, és que la reforma del mercat de l’Abaceria era del tot necessària. El vell recinte presentava carències importants i consideren que estava pràcticament en una situació d’abandonament. Concretament, tenien problemes amb les càmeres i els desguassos, patien la presència contínua de coloms i el fet de tenir parades tancades feia que la gent no entrés. Ara bé, els venedors no comptaven que "es tardaria vuit anys a reformar el mercat" i es queixen que des de les administracions han sigut ambigües amb els terminis. La pandèmia i la coberta d’amiant de travessera han complicat molt el calendari previst. Cases assumeix que la Covid-19 té gran part de la culpa dels retards, ja que les restriccions sanitàries van aturar les obres dues o tres anys. Si no fos per això, està convençuda que ja faria anys que serien allà. Recorda que els paradistes d’alimentació i neteja van haver de continuar treballant durant el confinament amb mascareta, guants i molta precaució: "Imponia molt sortir al matí i no trobar-te ningú, o ser a tot estirar vuit persones al metro. Feia molta por".
Clientela satisfeta
Pel que fa al client, EL PERIÓDICO ha conversat amb alguns compradors recurrents des d’abans de les obres, que asseguren que el trasllat de travessera al passeig Sant Joan no els va suposar cap canvi a l’hora de fer la compra habitual. De la mateixa manera, afirmen que quan el mercat torni al seu emplaçament històric el continuaran visitant com sempre, ja que les dues ubicacions es troben a tan sols cinc minuts de distància a peu. Una proximitat física que, no obstant, no convenç venedors com Pons: "Tinc ganes de tornar al meu lloc".
El trasllat també afecta altres comerciants, els de les botigues que envoltaven el mercat a la travessera de Gràcia. Després de la reforma, passaran a estar al costat del nou mercat i es beneficiaran del seu poder d’atracció. Alguns negocis, com la pastisseria de Nina, han obert a la zona precisament per la tirada que tindrà la reobertura del mercat. Les que han suportat les obres s’aferren a la mateixa esperança. Nani, de Nani Peix i Marisc, al carrer Torrijos, explica a aquest diari que no ha notat una gran disminució dels clients aquests vuit anys, però sí una diversificació. La peixatera celebra que quan torni l’Abaceria, tornaran les "parades de pollastre, peix, carn i fruita" de sempre amb els seus consegüents fidels. I, col·lateralment, el seu comerç vendrà més: "La novetat farà que la gent entri i miri, alguns compraran i d’altres no, però segur que vindran nous clients".
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