Una nova esperança contra el càncer: creen microrobots capaços d’atacar tumors sense cirurgia
Els dispositius, tan fins com un cabell, es poden guiar amb imants, localitzar en temps real i escalfar per destruir cèl·lules tumorals
Un equip de científics ha desenvolupat una nova generació de microrobots mèdics que podria obrir una via prometedora en el tractament del càncer. El dispositiu, anomenat TriMag, té una mida similar al gruix d’un cabell humà i combina tres funcions essencials en una sola estructura microscòpica.
Aquests microrobots es poden moure per l’interior del cos mitjançant camps magnètics, es poden visualitzar en temps real amb tècniques d’imatge i també es poden escalfar de manera controlada per atacar directament les cèl·lules tumorals.
El projecte ha estat desenvolupat per investigadors de la Universitat Estatal de Michigan (MSU), als Estats Units. Els resultats s’han publicat a la revista científica Advanced Materials.
L’estudi, liderat per especialistes com Liuxi Xing, presenta una tecnologia pensada per fer els tractaments més precisos i menys invasius.
Els microrobots es fabriquen mitjançant impressió 3D a partir d’un hidrogel biocompatible. A l’interior incorporen nanopartícules magnètiques que permeten controlar-ne el moviment, obtenir imatges i generar l’escalfament terapèutic.
Un avenç envers el tractament tradicional
Un dels grans problemes dels tractaments contra el càncer és que no sempre poden actuar exclusivament sobre el teixit malalt. Això pot provocar danys en òrgans sans i generar efectes secundaris importants.
Els microrobots TriMag s’han creat amb l’objectiu de portar el tractament directament fins al tumor. Gràcies a la seva mida i al control magnètic extern, podrien desplaçar-se pels fluids biològics i arribar a zones molt concretes del cos.
Un cop situats al punt desitjat, els dispositius poden generar calor per destruir les cèl·lules canceroses mitjançant un procés conegut com a hipertèrmia terapèutica.
Aquesta tècnica podria permetre concentrar l’acció sobre el tumor, reduir el dolor, limitar els efectes secundaris i facilitar una recuperació més ràpida.
Quins resultats s’han obtingut?
Els microrobots ja s’han provat en fluids biològics i en models animals. Les proves preclíniques han demostrat que poden ser guiats amb imants, localitzats mitjançant imatges i activats per generar calor.
Tot i que encara no s’han utilitzat de manera habitual en pacients, aquests primers resultats mostren que les tres funcions poden integrar-se en un únic dispositiu microscòpic.
Un altre dels principals avantatges és que el microrobot biodegradable desapareix un cop ha completat la seva funció. Està fabricat amb polímers comestibles semblants als d’algunes càpsules de medicaments i amb partícules d’òxid de ferro, que l’organisme pot descompondre o eliminar de manera natural.
Més aplicacions per al futur
La tecnologia no s’ha dissenyat només per al tractament dels tumors. Els investigadors també estudien altres possibles aplicacions en la medicina de precisió.
Entre les opcions hi ha l’administració dirigida de medicaments als ulls, l’obtenció d’imatges amb contrast mitjançant procediments menys invasius i, a llarg termini, la possibilitat de fer intervencions cerebrals menys agressives.
La creació dels TriMag representa un pas important en el desenvolupament de tractaments capaços d’actuar des de l’interior del cos amb una precisió extrema. Encara caldran més estudis abans que arribin als hospitals, però els resultats obren una nova esperança per avançar cap a una lluita contra el càncer més segura, selectiva i menys invasiva.
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