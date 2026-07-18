violència infantil
Sant Pau declara que les lesions anals del nadó maltractat no són d’una sola acció
La pediatra que va examinar el lactant afirma davant el jutge que el dia 16 de març el petit tenia fissures amb graus diferents d’evolució, atès que presentava cicatrius.
J. G. Albalat
Una de les pediatres de l’Hospital de Sant Pau que va atendre el nadó presumptament maltractat pels pares va declarar ahir davant del jutge que el dia 16 de març va constatar que el petit tenia lesions anals amb graus diferents d’evolució. És a dir, no s’haurien produït en una sola acció, sinó en algunes, atès que el nounat, de sis setmanes d’edat, presentava cicatrius, segons fonts judicials. Aquesta afirmació corrobora la versió d’un cirurgià de l’Hospital Vall d’Hebron que va tractar el petit quan va arribar al centre, el 16 de març, procedent precisament de Sant Pau. Aquest metge va declarar que la fissura l’havia produïda la introducció d’algun element, tot i que no va poder precisar si es va tractar d’un objecte o d’un membre del cos del pare. I no va descartar que aquesta acció de penetració s’hagués fet més d’una vegada.
Ahir van declarar davant el jutge quatre pediatres de Sant Pau, dos que van atendre el nadó el 16 de març i dos que el van assistir dies abans, el 10 de març. Aquell dia, la pediatra del CAP Roger de Flor va detectar que el nadó presentava un hematoma als testicles i el va derivar a Sant Pau perquè li fessin una ecografia. Llavors els pares van al·legar que la lesió era conseqüència de la col·locació prèvia a l’Hospital del Mar d’una bossa d’orina, tot i que els experts interrogats han descartat que aquest en fos l’origen.
El 16 de març, en la que era la segona visita de la família a Sant Pau, el fèmur trencat del nadó i les fissures i hematomes genitals van fer saltar les alarmes i els facultatius, davant la sospita d’un possible maltractament, van derivar el nadó a la Vall d’Hebron, hospital de referència en casos de violència infantil, segons va precisar una de les testimonis.
Les doctores que van atendre el nadó el dia 10 a l’Hospital de Sant Pau es van limitar a practicar-li l’ecografia i, segons van explicar, no van examinar la zona anal del petit, per la qual cosa no van constatar cap lesió. La pediatra i la infermera del CAP Roger de Flor no van detectar lesions anals ni en l’exploració d’aquell dia 10 ni tampoc en la del 13 de març, quan els pares van tornar a l’ambulatori amb el nen per saber el resultat de la prova.
Interlocutòria judicial
Partint de totes aquestes declaracions dels professionals sanitaris, els investigadors sospiten que entre el divendres 13 de març i el dilluns 16 de març es va haver de produir la fissura anal més greu, amb la qual el nadó va arribar a Sant Pau. No era l’única que presentava, atès que a la Vall d’Hebron es van observar altres fissures. De fet, en una visita que la família va fer a l’Hospital Sant Joan de Déu, el gran centre pediàtric de Catalunya, el petit ja presentava fissures anals, segons consta en la interlocutòria judicial.
Les pediatres que van visitar el petit a Sant Pau el dia 16 van explicar que davant la sospita de maltractament van decidir enviar el nen a la Vall d’Hebron perquè li fessin més proves. Aquestes professionals van relatar que aquell dia, durant l’exploració del nadó, els pares es van mostrar "distants" amb el fill i que "no van tenir cap reacció" quan els van comunicar que activarien el protocol per presumpte maltractament.
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