Catalunya Media City
El ‘hub’ de les Tres Xemeneies, declarat "projecte de país"
La Generalitat impulsa la mesura per agilitar tramitacions i garantir la potència energètica, així com el suport de l’Estat.
La planificació despunta també per la creació de fins a 5.000 llocs de treball
Gerardo Santos
El Govern declararà com a "projecte estratègic de país" el futur complex tecnològic Catalunya Media City (CMC), situat a les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. De tal moviment es destil·la una lectura simbòlica, que remarca l’aposta de la Generalitat per l’ambiciós projecte de transformació de l’antiga central tèrmica i el seu entorn en el hub audiovisual, digital i del videojoc referent al sud d’Europa.
De fet, amb aquestes mateixes paraules es va expressar el president de la Generalitat, Salvador Illa, quan l’abril del 2025 va presentar oficialment el CMC, i el va descriure com "un projecte de país" que hauria de servir per "projectar la nostra identitat catalana a través de la indústria audiovisual".
La declaració també comporta efectes concrets de cara al futur, perquè "permetrà impulsar i agilitar actuacions clau", com per exemple, i especialment, les relacionades amb l’"abastament d’energia". Així ho va confirmar la secretària general del Departament de Presidència, Eva Giménez, durant una compareixença davant els mitjans en què va detallar que la declaració de "projecte estratègic de país" es farà oficial dimarts que ve.
La implantació d’un complex tecnològic de tal calibre requereix una potència energètica elevada, una necessitat que anirà augmentant en funció de l’èxit i la capacitat d’atracció que tingui el projecte per a les empreses del sector interessades: "Volem assegurar que tots els que vulgui tirar endavant un projecte allà disposin de la potència energètica suficient per fer-ho, i no dir a ningú que no perquè no hi ha prou energia", va dir el coordinador de la Comissió Interdepartamental per a la Transició Energètica del Govern, Daniel Pérez.
No en va, i en paraules del director general del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, "aquest projecte també va de captació de talent i generació d’empreses. Són més de 67.000 metres quadrats de sostre per a activitat econòmica al servei de les empreses del sector". Les previsions de la Generalitat xifren en uns 2.000 els professionals d’"alta qualificació" que podrà acollir el futur complex empresarial, que al seu torn podria generar entre 3.500 i 5.000 llocs de treball.
En sis mesos
A més, en una iniciativa d’aquesta magnitud, la gestió dels temps de les administracions és clau perquè el projecte avanci a bon ritme. Així, la declaració que eleva l’interès del CMC a ser "de país" reforça que pugui accedir a tramitacions prioritàries respecte als permisos de connexió al flux elèctric i capacitat de la xarxa, que es planifiquen des del punt de vista estatal.
En aquesta línia, l’acord del Govern també dota de suport institucional el CMC perquè també sigui declarat com a "projecte estratègic d’inversió" per part de l’Estat en els mesos vinents i dins de l’establert pel Reial Decret Llei 7 /2026. Serà llavors, amb la declaració definitiva per part del Govern, quan el projecte podrà accedir a mesures específiques com per exemple unes facilitats d’accés i connexió més notables a infraestructures elèctriques, però també a les hidràuliques i de transport; la coordinació interadministrativa; l’accés preferent a programes d’ajuts i fons públics; mecanismes d’acompanyament institucional, o el suport als procediments autonòmics i locals.
La transcendència nacional que adquireix una iniciativa quan se la declara com a projecte de país es pot determinar si s’atén la importància que ha cobrat en els últims anys el projecte del Biopol de l’Hospitalet de Llobregat –que va rebre aquesta benedicció cap al 2022–, i sobre el qual el Govern posa les esperances que, una vegada estigui a ple rendiment, pugui crear aproximadament 50.000 llocs de treball.
En clau de futur, fa tot just unes setmanes, el Govern també va elevar a aquesta categoria de país a un altre ambiciós projecte, el de la gigafactoria europea d’IA que s’intalarà a Móra la Nova (Tarragona).
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un austríac i una avinyonenca tanquen el cercle familiar amb els Tallers d’Avinyó
- Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
- Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Tres setmanes sense el Braulio, el veí de Còrdova que es va perdre en un bosc del Bages durant un retir espiritual
- Catalunya tria Biel, però la Catalunya central prefereix un altre nom
- El secret d'un manresà per vendre vi català a restaurants del Japó i d'Europa