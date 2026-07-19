L’embut dels creuers
El control al port de Barcelona minimitza la picaresca a la zona. La Policia Portuària ha detectat aquest any únicament quatre vehicles que transportaven passatgers sense autorització. No obstant, Élite Taxi denuncia que l’accés a la zona dels conductors s’ha convertit en una odissea.
Germán González
La problemàtica creixent dels taxis pirates a l’aeroport de Barcelona és residual en el cas dels creuers, una altra de les principals vies d’entrada de turistes de la ciutat. El moll Adossat, on s’ubiquen les terminals de creuers, és un espai d’accés controlat i amb diverses restriccions d’entrada i circulació. Aquest embut té desavantatges en matèria de congestió viària, però ha allunyat la picaresca dels transfers sense llicència.
Les condicions per accedir a les terminals de creueristes són "molt diferents de les d’altres infraestructures de transport amb àmplies zones públiques i obertes", expliquen fonts del Port de Barcelona a EL PERIÓDICO. "Aquest sistema de control contribueix a limitar l’aparició d’activitats irregulars i facilita l’actuació policial quan es detecten", defensen.
Els encarregats de les tasques de vigilància i control dins d’aquesta zona són els agents de la Policia Portuària, que també detecten possibles activitats de transport irregular de passatgers. Des de principis del 2026, únicament han denunciat quatre vehicles que funcionaven com taxis però no tenien la corresponent autorització administrativa. "Les dades disponibles no apunten a l’existència d’una problemàtica significativa ni generalitzada relacionada amb aquest tipus d’activitat de transport irregular a la zona de les terminals de creuers", assenyalen fonts portuàries, que afegeixen que els agents fan "actuacions puntuals" per detectar serveis no oficials i possibles incompliments de la normativa vigent quan baixen o pugen els viatgers.
El Port també recorda que la Guàrdia Urbana de Barcelona, les policies locals, els Mossos d’Esquadra de Trànsit i la Policia Portuària treballen conjuntament sota la direcció de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) per prevenir i actuar davant possibles irregularitats, ja que són les autoritats competents per regular aquest transport.
Queixes dels professionals
Malgrat que la problemàtica dels taxis pirates és puntual a les terminals de creuers, n’hi ha d’altres que sí que preocupen el sector. L’associació Élite Taxi ha denunciat que "accedir a la zona de creuers de Barcelona s’ha convertit en una autèntica odissea". En concret, remarquen que "les retencions a la Ronda Litoral, amb cues de fins a quatre quilòmetres, provoquen un col·lapse permanent que fa impossible prestar un servei públic amb unes mínimes garanties".
Per això consideren que "aquesta situació és senzillament insostenible" i denuncien que "no és raonable que un servei per deixar o recollir passatgers d’un creuer pugui suposar més de dues hores entre l’anada, l’espera i la sortida del port". Els representants d’aquest sindicat, el majoritari en el sector, mantenen que "aquest temps perdut fa inviable la jornada de qualsevol professional, redueix dràsticament la rendibilitat i perjudica també els milers de ciutadans que esperen un taxi a la resta de Barcelona".
Per això, Élite Taxi ha obert un debat intern entre els seus associats sobre "la possibilitat de deixar de donar servei a la zona de creuers mentre no existeixin unes condicions mínimes que permetin treballar amb normalitat". "No es tracta d’una mesura contra els creueristes, sinó d’una conseqüència directa d’una planificació que fa anys que condemna el taxi a perdre més de dues hores per cada servei prestat al port", assegura.
El mateix col·lectiu considera que es tracta d’una "situació completament irracional que perjudica tant els professionals com la mobilitat de la ciutat". Per això, remarca que, "si no es garanteix un accés operatiu als creuers, cada vegada tindrà menys sentit destinar vehicles a una zona on treballar s’ha convertit, senzillament, en una missió impossible".
252 taxistes expedientats
En paral·lel, el combatiu sindicat liderat per Tito Álvarez reivindica la depuració de males praxis en el col·lectiu i ha donat a conèixer aquesta setmana que l’Institut Metropolità del Taxi ha iniciat 252 expedients sancionadors contra taxistes entre el 15 d’abril i el 17 de juliol d’aquest any. Els més nombrosos són per admetre passatge a menys de 50metres d’una parada, buscar o captar passatge mitjançant ofertes, aplicar suplements no autoritzats, donar servei aplicant tarifes diferents de les acordades o fer-ho mitjançant altres conductors.
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