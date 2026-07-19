al barri de sant roc
Quatre ferits en una baralla familiar a trets a Badalona
Les discrepàncies per una boda entre dues famílies d’ètnia gitana van acabar amb dos ferits per bala, un per arma blanca i una altra per un cop.
Inés Sánchez
Una baralla al barri de Sant Roc de Badalona es va saldar ahir amb quatre persones ferides: dues per arma de foc, una tercera per arma blanca i una quarta amb un cop al cap. Segons van informar els Mossos d’Esquadra, les agressions es van produir durant una baralla al carrer del Marquès de Montroig.
El cos policial va obrir una investigació per aclarir les causes dels fets, tot i que no es temia per la vida de cap dels quatre ferits. Les discrepàncies per una boda entre dues famílies d’ètnia gitana, una de Sant Adrià i una altra de Badalona, s’esgrimeixen com el principal motiu de la baralla, en la qual la mediació entre els futurs parents ha acabat en un tiroteig, segons va avançar El Caso.
A principis de juny, Badalona ja va registrar dos incidents similars en menys d’una setmana. El primer, per una baralla entre dos grups de persones que va acabar amb un ferit per un apunyalament amb arma blanca. I només sis dies després, una menor de 10 anys va resultar ferida de bala al barri Sant Roc en un tiroteig entre clans.
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