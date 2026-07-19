Mundial 2026
Terrassa fa costat a Dani Olmo abans de la final del Mundial «És un orgull per a la ciutat»
Els veïns confien que el futbolista egarenc, titular indiscutible en l’onze de De la Fuente, guiï Espanya cap al títol contra l’Argentina
ENTREVISTA | Dani Olmo: «Un mal partit no pot tacar el que ha fet aquesta selecció, toca tornar a demostrar-ho»
Edu Gil
Terrassa ja viu amb màxima expectació les hores prèvies a la final del Mundial entre Espanya i Argentina. La ciutat, bressol de Dani Olmo i Marc Pubill, viu amb il·lusió la cita i presumeix de comptar amb dos futbolistes en la convocatòria de Luis de la Fuente, tot i que només el primer s’hagi consolidat com a titular durant el torneig.
Als carrers, places i equipaments esportius amb prou feines es parla d’una altra cosa: el nom del jugador del Barça es barreja inevitablement amb el record de Xavi Hernández, l’altre gran campió del món nascut a la ciutat, mentre molts veïns també confien que Pubill, malgrat no haver debutat encara, tingui un paper protagonista en futures grans cites. Molts creuen que Olmo pot escriure ara la seva pròpia pàgina en la història i convertir-se en el segon egarenc a aixecar el trofeu sent titular a la final.
«Està fent un Mundial boníssim», resumeix Jesús mentre passeja al costat del seu amic Bautista pel barri de Les Arenes amb roba esportiva, minuts abans de sortir a córrer. Tots dos admeten que la selecció els ha sorprès després d’un inici dubitatiu i creuen que el nivell d’Olmo està sent «altíssim», fins i tot per sobre del mostrat durant la temporada amb el Barça. «Amb les lesions va tenir alts i baixos, però aquí està rendint de meravella», asseguren. Pronostiquen una victòria espanyola per 2-0 i reconeixen que estan «més enganxats a aquest Mundial que al del 2010». «Que faci el que hagi de fer per guanyar. És un orgull per a Terrassa», afirmen.
Aquest sentiment també es percep al barri de Montserrat, on avança la construcció del futur Cruyff Court Dani Olmo, un camp de futbol sala impulsat per l’ajuntament i la Fundació Cruyff que portarà el nom de l’internacional egarenc i que se sumarà al ja existent dedicat a Xavi Hernández. Mohammed, veí de la zona, celebra que el nou equipament estigui a punt de convertir-se en realitat. «Aquí estem molt contents. Tenir un jugador com Dani Olmo i un camp amb el seu nom al barri és una alegria per als nens», explica. Nascut al Marroc, assegura que, després de l’eliminació de la seva selecció, ara recolza Espanya i destaca la intel·ligència amb què juga el centrecampista: «Aporta moltíssim a l’equip».
Petició perquè ho celebrin al balcó de l’ajuntament
A l ’Estadi Olímpic de Terrassa, on milers d’aficionats van seguir la semifinal contra França en una pantalla gegant, l’ambient continua sent d’optimisme. El Víctor, un jove aficionat blaugrana, també considera que Olmo «està rendint millor amb la selecció que amb el Barça» i creu que «es mereix marcar un gol a la final». Somia fins i tot amb la celebració posterior. «M’agradaria que, si guanyen el Mundial, Dani Olmo i Marc Pubill vinguessin a Terrassa i sortissin al balcó de l’ajuntament. La ciutat estaria molt agraïda i seria una gran notícia per a tots els egarencs», afirma.
Aquest orgull també el comparteix Pol, administrador del Terrassa FC, que recorda que Dani Olmo va fer els seus primers passos sobre la gespa de l’Estadi Olímpic de Terrassa. La pantalla gegant instal·lada per seguir la semifinal contra França va reunir unes 2.000 persones, una mostra de l’ambient que viu la ciutat aquests dies. «Que dos jugadors de Terrassa siguin a la selecció ja és un orgull per a la ciutat», afirma, convençut que la presència de Dani Olmo i Marc Pubill suposa un reconeixement al treball del futbol base egarenc.
El suport institucional
L’alcalde, Jordi Ballart, també ha volgut posar en valor aquest sentiment col·lectiu. «És tot un orgull i una enorme alegria que dos egarencs tornin a disputar, 16 anys després, una final de la Copa del Món», ha destacat, mentre ha assenyalat que Dani Olmo i Marc Pubill són «un model i una inspiració per als més joves».
A poques hores que rodi la pilota, Terrassa ja té clar el seu desig. La ciutat que fa 16 anys va celebrar el Mundial conquerit per Xavi Hernández espera tornar a sortir al carrer per festejar una altra estrella. Aquesta vegada, amb Dani Olmo com a gran protagonista i amb la il·lusió que, darrere seu, futbolistes com Marc Pubill continuïn alimentant una tradició que aspira a continuar passant en els pròxims anys.
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